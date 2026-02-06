Camilo Joaquín Villarruel Ríos, nombre real de Milo J, nació en Morón, provincia de Buenos Aires, el 25 de octubre de 2006. En un meteórico ascenso, pasó de ser considerado una promesa a convertirse en el máximo exponente de la segunda ola de artistas de trap y urbanos argentinos, un peso que el propio artista reconoce y asume con responsabilidad. Revistas como Rolling Stone lo han catalogado como una de las voces más intensas y sinceras de la música hecha en América Latina en los últimos años.

Su último álbum, el tercero en su corta y fructífera carrera, 'La vida era más corta', toma el folclore argentino como punto de partida para un viaje musical que recorre el trap, la murga, samples de lenguas originarias como el kichwa y el guaraní, el tango, la electrónica y otros estilos urbanos. Todo un puente generacional que cuenta con colaboraciones con Silvio Rodriguez, Cuti y Roberto Carabajal, un registro inédito con Mercedes Sosa, y artistas populares entre las y los jóvenes como Trueno, Soledad, Paula Prieto, Akriila y Radamel.

¿Por qué Milo J se ha convertido en tendencia?

Con 'La vida era más corta', Milo J consagró su presencia en la música, algo poco común para alguien de su edad. Un joven que pasó de incursionar en la movida del trap argentino a ser considerado uno de los artistas más ambiciosos del país sudamericano, con historias escritas a flor de piel, en medio de duelos personales y bajo la mira del ojo público.

Camilo Joaquín Villarruel Ríos puede ser considerado una super estrella, pero al final del día sigue siendo un adolescente de solo 19 años. Sin embargo, no sorprendió que su concierto en Perú, programado para el 17 de abril, haya sido trasladado al Estadio Nacional de Lima debido al contundente respaldo del público. Uno de los escenarios más emblemáticos del país, reservado para artistas de gran convocatoria.

Milo J y su triunfo en las plataformas digitales

El cantante argentino acumula millones de reproducciones en plataformas digitales como Spotify o YouTube, con temas como 'Milagrosa', 'Rara vez', 'Tu manta' y 'Milo J: BZRP música session, vol. 57'. Estas canciones han ampliado su balance más allá de Argentina. Nada raro para un artista que, con solo 16 años, fue nominado a los Premios Grammy Latinos y ha colaborado con artistas como Wos, Tini, Lit Killah, Eladio Carrión y Nicki Nicole.

Su carrera se remonta a fines de 2021, cuando publicó sus primera canciones en YouTube, como 'Tus vueltas'. Sin embargo, fue 'Milagrosa', lanzada en agosto de 2022, la canción que marcó el punto de quiebre en su trayectoria al viralizarse en TikTok. En agosto de 2025, firmó contrato con Sony Music Latin, sello con el que lanzó su tercer disco, 'La vida era más corta'.

Probablemente, su mayor éxito haya sido lograr que una nueva generación cante folclore argentino mientras disfruta de charangos y sicus mezclados con trap y un abanico de colaboraciones que cruzan generaciones, estilo y territorios. Mientras todo esto pasa, y su carrera sigue en ascenso, su familia y amigos de la infancia lo han visto convertirse en artista antes que en adulto.