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'La Reina del Flow' llega a Perú en 2026: todo lo que se sabe del concierto de la exitosa serie colombiana

'La Reina del Flow', la exitosa serie colombiana de Netflix, llegará a Lima con un concierto en vivo en 2026. La producción promete una experiencia inolvidable.

Tras éxito en Madrid, Lima se suma como parada de la gira de 'La Reina del Flow'.
Tras éxito en Madrid, Lima se suma como parada de la gira de 'La Reina del Flow'. | Foto: Movistar Arena

El fenómeno musical y televisivo que conquistó a millones de espectadores en Latinoamérica prepara su desembarco en Perú. 'La Reina del Flow', la serie colombiana de Netflix que marcó un antes y un después en la ficción musical, anunció su llegada al Perú con un concierto en vivo en 2026 que promete replicar el éxito alcanzado recientemente en Europa.

La producción, que combina música urbana con una puesta en escena inspirada en la historia de Yeimy Montoya, se presentará bajo la organización de Showbizz. El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie, quienes esperan una experiencia que trascienda el formato televisivo.

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¿Cuándo es el concierto de 'La Reina del Flow' en Perú?

La gira internacional de 'La Reina del Flow' tendrá una parada en Lima durante el segundo semestre de 2026. Aunque aún no se ha confirmado el recinto exacto, la productora local Showbizz adelantó que se tratará de un montaje de gran escala, con pantallas, coreografías y un repertorio que incluye los temas más recordados de la serie.

El espectáculo forma parte de la gira latinoamericana organizada por Caracol Televisión y Fenix Entertainment, que busca llevar la experiencia a distintos países de la región. En el caso de Perú, se espera que la convocatoria sea masiva, considerando el impacto que la ficción tuvo en la audiencia desde su estreno en Netflix.

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El éxito de 'La Reina del Flow' y su impacto en Madrid

'La Reina del Flow' se convirtió en una de las producciones más vistas de Colombia y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su mezcla de drama y música urbana. Su popularidad abrió la puerta a un formato de concierto que ya se probó con éxito en España.

En Madrid, más de 10.000 personas asistieron al Movistar Arena para disfrutar de un show que reunió a actores y cantantes como María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury y Juan Palau. El público coreó canciones emblemáticas como 'Mi destino', 'Alma' y 'Fénix', demostrando que la propuesta trasciende la pantalla y se consolida como un fenómeno cultural. Con ese antecedente, la llegada al Perú promete ser un evento memorable.

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