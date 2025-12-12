HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Muere Luis Antonio 'Papo' Rosario, histórico excantante de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 78 años

El mundo de la salsa está de luto tras la muerte de Luis Antonio 'Papo' Rosario. La noticia fue confirmada por familiares del recordado excantante de El Gran Combo de Puerto Rico.

Fallece Luis Antonio 'Papo' Rosario, histórico exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico. Foto: GF Media.
Fallece Luis Antonio 'Papo' Rosario, histórico exintegrante de El Gran Combo de Puerto Rico. Foto: GF Media.

Luto en el mundo de la salsa. Luis Antonio 'Papo' Rosario, recordado excantante de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este viernes 12 de diciembre a los 78 años. La noticia, confirmada por sus familiares a través de las redes sociales, ha generado gran conmoción entre seguidores del género y la industria musical latina.

El deceso del salsero boricua se produce apenas seis días después de la partida de Rafael Ithier, fundador y director de la emblemática orquesta puertorriqueña. Con estas dos pérdidas, la salsa internacional despide a figuras clave que marcaron generaciones y dejaron un legado imborrable en la historia de la música tropical.

PUEDES VER: Muere Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

'Papo' Rosario, de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció a los 78 años

De acuerdo con sus allegados, 'Papo' Rosario dio su último aliento acompañado de sus seres queridos. En el comunicado oficial, difundido en redes sociales, se lee: "Hoy, 12 de diciembre de 2025, Luis Antonio 'Papo' Rosario Concepción ha partido a continuar su baile en el cielo. Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón".

Aunque la familia no precisó la causa exacta del deceso, días previos su hijo Aniel Rosario solicitó oraciones a los seguidores de su padre, quien enfrentaba complicaciones desde su retiro de El Gran Combo de Puerto Rico en 2019, tras 38 años de trayectoria en la agrupación. Finalmente, los familiares agradecieron al público las muestras de cariño que le dieron en vida a 'Papo' Rosario y pidieron un espacio para sobrellevar la pérdida. "No nos suelten de sus oraciones y que Dios nos siga llenando de fortaleza", escribieron en el mensaje de despedida.

