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Programación Noche de Salsa 14 2026: a qué hora se presentan Grupo Niche, El Gran Combo, Oscar D'León y todos los artistas en el concierto del Estadio Nacional de Lima Perú

El festival reunirá a grandes artistas como Grupo Niche, El Gran Combo de Puerto Rico y Oscar D'León, además de talento peruano como Zaperoko y Angeli Boza.

Lima acogerá ‘Una noche de salsa 14’ el 27 y 28 de marzo en el Estadio Nacional, un evento imperdible para los amantes del género salsa en Perú y el mundo.
Lima acogerá ‘Una noche de salsa 14’ el 27 y 28 de marzo en el Estadio Nacional, un evento imperdible para los amantes del género salsa en Perú y el mundo.

Lima se prepara para recibir ‘Una noche de salsa 14', uno de los festivales más esperados por los amantes del género en Perú y el mundo, que se realizará durante los días viernes 27 y sábado 28 de marzo en el Estadio Nacional de Lima. El espectáculo reunirá a grandes figuras del género como Grupo Niche, El Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D'León, La Sonera Ponceña y Willie Rosario.

Considerado el festival salsero más importante del mundo, esta nueva edición de ‘Una noche de salsa', contará también con la presencia de Willi González, Adolescentes Orquesta, David Pavón, Nino Segarra, Los Hermanos Moreno, Viti Rúiz, Rey Calderón y Pipe Murillo con su tributo a Eddie Santiago.

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El festival, que ha batido récords en 2026 gracias a la alta demanda de público extranjero, también contará con talento peruano. Agrupaciones y artistas como Zaperoko, María Grazia Polanco y Angeli Boza llegarán al Estadio Nacional para compartir escenario con las leyendas de la salsa. Las entradas están disponibles a través de Teleticket.

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Horario de presentaciones en ‘Una noche de salsa 14'


Con más de 10 años de trayectoria, ‘Una noche de salsa’ se ha consolidado como el festival salsero más importante de Latinoamérica, convirtiéndose en un espacio de encuentro entre fanáticos, músicos y promotores internacionales. Los asistentes podrán ingresar al Estadio Nacional a partir de las 3.00 p. m. y así disfrutar de un concierto de más de 10 horas de duración. A continuación, conoce los horarios de las presentaciones de los artistas confirmados:

  • 5.00 p. m. a 5.25 p. m. Zaperoko
  • 5.30 p. m. a 6.00 p. m. Rey Calderón
  • 6.05 p. m. a 6.35 p. m. Pipe Murillo
  • 6.40 p. m. a 7.10 p. m. Los Hermanos Moreno
  • 7.15 p. m. a 7.25 p. m. María Grazia
  • 7.30 p. m. a 7.40 p. m. Angeli Boza
  • 7.45 p. m. a 7.55 p. m. Carlos García
  • 8.00 p. m. a 8.25 p. m. Nino Segarra
  • 8.30 p. m. a 9.00 p. m. David Pavón
  • 9.05 p. m. a 9.35 p. m. Willie González
  • 9.40 p. m. a 10.10 p. m. Viti Ruiz
  • 10.10 p. m. a 10.20 p. m. Alex Sensation
  • 10.25 p. m. Willie Rosario
  • Oscar D’León
  • El Gran Combo de Puerto Rico
  • La Sonora Ponceña
  • Los Adolescentes Orquesta
  • Grupo Niche


Horario de las presentaciones de los artistas de 'Una noche de salsa 14'. Foto: difusión

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