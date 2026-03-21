BTS en Netflix EN VIVO: revive el concierto con Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook desde Corea

El esperado regreso de BTS ya es una realidad y millones de fans en todo el mundo pueden revivirlo gracias a su transmisión en streaming. El especial ‘BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG’, disponible en Netflix, muestra a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook nuevamente juntos sobre el escenario tras casi cuatro años de ausencia.

“¡Hola, Seúl! Hemos vuelto”, fue el saludo con el que la banda marcó el inicio de un concierto histórico realizado en la plaza Gwanghwamun, en Corea del Sur. El espectáculo, que formó parte de la promoción de su nuevo álbum ‘ARIRANG’, conectó con millones de seguidores a nivel global a través de la plataforma digital.

¿Dónde y cómo revivir el concierto de BTS online?

El concierto de BTS puede verse a través de la plataforma de Netflix, que funciona mediante suscripción. Para acceder, primero es necesario descargar la aplicación en tu dispositivo, crear una cuenta y afiliarte a uno de sus planes de pago; una vez registrado, podrás disfrutar del contenido completo, incluido el esperado show del grupo que marcó la primera presentación conjunta de los siete integrantes tras su pausa.

La presentación tuvo lugar en la emblemática plaza Gwanghwamun, en Seúl, donde solo 22.000 personas lograron asistir de manera presencial con el denominado ‘Golden Ticket’. Sin embargo, se estimó que el evento podría atraer hasta 260.000 fans, posicionándose como uno de los conciertos públicos más grandes en la historia de Corea del Sur.

¿Cómo fue la presentación de BTS en Corea del Sur?

El espectáculo reunió a más de 50 bailarines en una impactante apertura en el Palacio Gyeongbokgung. El repertorio incluyó 12 canciones que combinaron grandes éxitos como “Butter”, “Dynamite” y “MIC Drop” con ocho temas inéditos del álbum ARIRANG, entre ellos “Body to Body”, “Hooligan”, “2.0”, “Aliens”, “FYA”, “SWIM”, “Like Animals” y “NORMAL”.

Uno de los momentos más destacados fue la interpretación de “Body to Body”, que incorporó elementos de la canción folclórica “Arirang”, generando una conexión inmediata con el público. Asimismo, “Aliens” sorprendió con gráficos inspirados en símbolos tradicionales coreanos, mientras que “SWIM” mostró una faceta más madura y emocional del grupo.

El cierre estuvo cargado de emotividad con temas como “Dynamite” y “Mikrokosmos”. Antes de finalizar, RM dirigió un mensaje a los fans: “Pase lo que pase, prometemos seguir nadando juntos”, consolidando un momento inolvidable para la comunidad global de seguidores.

¿Cuándo se estrenará el documental 'BTS: El Regreso' en Netflix?

Además del concierto, los fans podrán profundizar en esta nueva etapa del grupo con el documental BTS: El Regreso, que se estrenará el 27 de marzo de 2026 en Netflix.

Dirigido por Bao Nguyen, el documental mostrará el proceso creativo de BTS tras su pausa, incluyendo su regreso al estudio, conversaciones entre los integrantes y el desarrollo de su nuevo proyecto musical. El tráiler ya adelantó escenas íntimas del grupo, revelando detalles de su reunión y el trabajo detrás de su esperado comeback.