Francisco Angelini habla del amor imposible y la pasión que divide corazones en Como agua para Chocolate

FRANCISCO ANGELINI. El actor que interpreta al Dr. Brown en Como agua para chocolate, conversó en exclusiva con La República sobre los matices de su personaje en la segunda temporada de la serie.

La serie se ambienta a inicios del siglo XX en el norte de México. | HBO MAX

La segunda temporada de la serie Como agua para chocolate promete emociones intensas, decisiones difíciles y relaciones más maduras. En una conversación exclusiva con La República, Francisco Angelini, quien interpreta al doctor John Brown, adelantó que su personaje tendrá un papel mucho más relevante en la historia y representará una visión distinta del amor dentro del universo de la serie. El actor mexicano explicó que, a diferencia de la primera entrega, ahora su personaje se integrará de manera decisiva en la trama.

“En la primera temporada el doctor Brown casi no formaba parte de la historia, pero en esta segunda cambia toda la dinámica. Llega a romper muchas cosas”, señaló.

lr.pe

Para Angelini, esta evolución igualmente se vio reflejada en su experiencia actoral, ya que pudo trabajar con mayor libertad porque las bases estaban establecidas y eso hizo la interpretación “más gratificante”.

Sin embargo, lo más importante del médico en la trama no es solo su presencia narrativa, sino lo que simboliza frente al conflicto central de Tita, la protagonista en la historia y de quien está profundamente enamorado. Angelini describe a Brown como un hombre adelantado a su época, incluso para la actualidad. “Es un personaje que cree en el amor incondicional, en que amar a alguien es buscar su felicidad, muchas veces por encima de la propia”, subrayó.

El actor de 43 años consideró que el médico representa el llamado “amor bonito”, uno basado en el bienestar del otro y en el crecimiento personal, en contraste con la pasión intensa que domina otras relaciones de la historia.

En ese sentido, el doctor Brown acompañará a Tita desde una perspectiva emocional distinta, ofreciéndole un espacio seguro en medio de las presiones familiares y sociales que la rodean. Para Angelini, el personaje busca enseñarle otra forma de amar y de vivir, más libre y consciente.

La nueva temporada de Como agua para chocolate será más profunda y madura, llevando a los protagonistas a enfrentar situaciones oscuras, pero del mismo modo a tomar decisiones que marcarán su destino. Según el propio actor, el público deberá prepararse: habrá lágrimas, rabia y romance en igual medida. “Es una temporada con mucha sustancia”, concluyó Angelini.

La novela de Laura Esquivel

La referida serie se basa, en parte, en la homónima novela de 1999 de la escritora mexicana Laura Esquivel. El mencionado libro no solo catapultó la carrera de Esquivel, sino que también volvió a poner de relieve el realismo mágico, el cual en los años 90 atravesó una severa crisis al ser considerado por no pocos escritores como un registro en desuso y que no sintonizaba con la sensibilidad de las nuevas generaciones. En ese contexto, la novela Como agua para chocolate le dio otro vuelo al realismo mágico. Hasta la fecha sigue siendo un longseller.

