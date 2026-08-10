Corte del Santa promueve prevención de la violencia entre juntas vecinales

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La Corte del Santa, a través del Eje Género, desarrolló la charla “Vivamos sin violencia”, dirigida a integrantes de las juntas vecinales de la jurisdicción de la Comisaría San Pedro. En esta oportunidad, la actividad se realizó en el A.H. Kadesh, en coordinación con el mayor PNP Pedro Chiguala Echevarría, quien brindó las facilidades para el desarrollo de la jornada. La exposición estuvo a cargo de la magistrada Mariella Serrano Goicochea, coordinadora del Eje Género de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de este Distrito Judicial.

Durante la charla, la magistrada destacó el papel fundamental de las juntas vecinales en la prevención de la violencia y la construcción de comunidades seguras, aclarando que, si bien no reemplazan las funciones de la Policía Nacional ni del Poder Judicial, sí pueden contribuir activamente a prevenir situaciones de riesgo. En ese sentido, exhortó a los vecinos a mantenerse atentos, escuchar a quienes atraviesan situaciones difíciles, no normalizar ningún tipo de violencia y denunciar oportunamente, pues una denuncia puede salvar vidas.

Asimismo, resaltó la importancia de promover el respeto y la convivencia pacífica desde los propios espacios comunitarios, con especial atención a niños, niñas y adultos mayores, quienes pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad. La actividad permitió reforzar el mensaje de que la prevención de la violencia es una tarea que compromete a toda la comunidad y que “vivir sin violencia” requiere del compromiso y participación de todos.