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Fiscalía de Ecuador imputa a un exministro del Interior por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio

Serrano y otros implicados, como el exasambleísta Ronny Aleaga, habrían planificado el crimen y dificultado su investigación, según la fiscal Ana Hidalgo.

La Fiscalía ha solicitado notificaciones rojas de Interpol para su captura y extradición en el contexto del caso “Magnicidio FV”. Foto: AFP.
La Fiscalía ha solicitado notificaciones rojas de Interpol para su captura y extradición en el contexto del caso “Magnicidio FV”. Foto: AFP.
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La Fiscalía General de Ecuador acusó al exministro del Interior José Serrano y otras seis personas más como presuntas autoras mediatas del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito en agosto de 2023.

Entre los implicados se encuentra el exasambleísta Ronny Aleaga y tres integrantes de la organización criminal Los Lobos: Wilmer Chavarría Barre, alias 'Pipo'; Luis Arboleda Andrade, alias 'Gordo Luis'; Esteban Aguilar, alias 'Lobo Menor'; además de Xavier Jordán y Daniel Salcedo.

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La acusación fue presentada durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso conocido como Magnicidio FV, donde la fiscal Ana Hidalgo sostuvo que los procesados habrían planificado y financiado el crimen, además de dificultar su investigación. En específico, Serrano habría proporcionado a Los Lobos información sensible sobre los movimientos de Villavicencio.

La institución también sostiene que, después del crimen, se habrían elaborado versiones judiciales y estrategias en redes sociales para obstaculizar el esclarecimiento de los hechos. Hidalgo afirmó que los sospechosos buscaron crear narrativas para entorpecer las investigaciones y desacreditar a personas vinculadas con el caso.

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Acusados permanecen fuera de Ecuador

Varios de los procesados se encuentran fuera del país. Serrano y Jordán están en Estados Unidos, mientras que Aleaga permanece en Venezuela y 'Pipo' está detenido en España a la espera de una solicitud de extradición.

La Fiscalía solicitó a Interpol la emisión de notificaciones rojas para facilitar la captura y extradición de los acusados que permanecen en el extranjero.

Aguilar, alias 'Lobo Menor', fue detenido en Ciudad de México en marzo y posteriormente trasladado a Ecuador tras una alerta internacional relacionada con el asesinato. El acusado había sido condenado previamente a 20 años de prisión por el asesinato del hermano de José Serrano, aunque posteriormente escapó tras obtener libertad condicional.

Villavicencio fue asesinado en plena campaña

Villavicencio, experiodista y entonces candidato presidencial, fue asesinado el 9 de agosto de 2023 después de participar en un acto de campaña en Quito, apenas once días antes de las elecciones anticipadas.

El político había denunciado públicamente la corrupción y los vínculos entre el crimen organizado y sectores de poder. También había recibido amenazas de muerte, pero continuó participando en actos públicos bajo protección.

Cinco personas fueron condenadas en 2024 por su participación en el atentado. El presunto sicario que disparó contra Villavicencio murió abatido en el lugar, mientras que otros seis implicados fueron asesinados posteriormente en prisión antes de ser juzgados.

La nueva acusación apunta ahora a quienes la Fiscalía considera autores mediatos o intelectuales del magnicidio.

El delito de asesinato, bajo las circunstancias señaladas por la Fiscalía, contempla penas de entre 26 y 30 años de prisión. El juez Giovanny Freire deberá evaluar los elementos presentados por la acusación y los argumentos de las defensas antes de determinar si existen pruebas suficientes para que el proceso avance hacia un juicio.

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