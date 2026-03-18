Tras la polémica fiesta en un yate en Argentina, Said Palao continuó la juerga con mujeres, según reveló el programa 'Magaly TV, la firme'. El viaje, que incluyó a Mario Irivarren y Patricio Parodi, comenzó el 13 de marzo y se extendió hasta el fin de semana. “No merecen más que un absoluto desprecio”, señaló Magaly Medina al presentar el adelanto de la segunda parte del ampay, en el que se observa al esposo de Alejandra Baigorria compartiendo con mujeres.

El avance del programa también mostró que, tras la fiesta en el yate, los chicos reality continuaron con un día de campo frente a un lago en las afueras de Buenos Aires, acompañados de nuevas jóvenes que se sumaron a la celebración. Magaly Medina anunció que el material completo se emitiría el 18 de marzo, dejando claro que “la fiesta no terminó el día viernes, nuestro equipo estuvo hasta el lunes en Buenos Aires”.

Magaly reveló adelanto de segunda parte de la juerga de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina

El programa de Magaly Medina expuso nuevas imágenes de Said Palao interactuando con mujeres, en escenas que incluyen juegos con agua y aplicación de bloqueador en la espalda del integrante de 'Esto es guerra'. "De las chicas que les había acompañado en el yate, solo quedaron dos, el resto de las que llegaron… son nuevas amiguitas que llegaron ese día”, afirmó la popular ‘Urraca’ en su programa.

En las imágenes se observa a Said Palao cargando bebidas mientras se dirige a las afueras de Buenos Aires, donde disfruta de un día soleado junto a sus acompañantes mujeres. Aunque no se ven a sus amigos Mario Irivarren y Patricio Parodi, Magaly Medina asegura que posee material con contenido relevante que será difundido próximamente sobre ellos.

Said Palao limita comentarios en Instagram tras ampay con mujeres

Tras la difusión de las imágenes, Said Palao tomó la decisión de limitar los comentarios en su cuenta personal de Instagram, ante la gran cantidad de críticas y cuestionamientos por su participación en la juerga. Hasta el momento, Alejandra Baigorria no se ha pronunciado sobre lo sucedido, a diferencia de Onelia Molina, quien puso fin a su relación con Mario Irivarren tras la difusión de los primeros videos.

El escándalo confirma cómo los episodios de fiestas de los chicos reality siguen generando repercusiones en medios y redes sociales, manteniendo la atención del público en las acciones de Said Palao y sus amigos ‘guerreros’, quienes permanecen en silencio.