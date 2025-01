A pesar de haber desmentido cualquier vínculo amoroso con ‘Majo con sabor’, tras ser fotografiado en actitudes cariñosas, Gino Assereto no escatimó en elogios hacia la chef, destacando su encantadora sonrisa y la energía positiva que irradia. Además, el modelo sugirió que es probable que continúen siendo vistos juntos en el futuro.

Todo indicaría que María José Vigi habría conquistado el corazón de Gino Assereto, ya que ninguno ha cerrado la posibilidad de seguir conociéndose. “La vida es para fluir”, señaló el exchico reality ante las cámaras de ‘Amor y fuego’.

¿Serán salientes exclusivos?

En una reciente entrevista con las cámaras de ‘Amor y Fuego’, Gino Assereto se pronunció sobre el beso con la influencer ‘Majo con sabor’, después de que el reportero del programa dejara entrever que existiría una relación entre ellos.

“Eso es lo que tú dices, que encontré el amor. Pero tú no me has preguntado a mí. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Siempre lo he estado y lo voy a seguir estando. Estoy viviendo un presente muy bonito en todos los aspectos de mi vida. O sea, más de lo que ya vieron (el ampay), no puedo hablar”, señaló el joven.

Poco después se le consultó a Gino Assereto si seguirá saliendo con ‘Majo con sabor’, donde él no descartó esta posibilidad.

“Probablemente, sí. La vida es para fluir, la vida es para fluir. Como vuelvo y te repito, estoy viviendo un presente muy bonito en todos los aspectos de mi vida, en lo profesional, en lo personal, en lo espiritual. También estoy viviendo un proceso muy bonito”, agregó con una sonrisa en su rostro.

Gino Assereto llena de elogios a la joven influencer

Por otro lado, Gino Assereto destacó las habilidades culinarias de ‘Majo con sabor’, elogiando también su personalidad. Su admiración por ella se hizo evidente, resaltando no solo su talento en la cocina, sino también su carisma y forma de ser.

“Es una gran chef, cocina muy rico, ya todo el mundo lo sabe. Es un ser de luz, un alma muy alegre y siempre está con una sonrisa en la cara. Es una virtud que todo el mundo debería tener porque venimos al mundo a ser felices. Estoy feliz con lo que estoy viviendo. Fluyo, fluyo y bueno, estoy feliz con mi presente”, concluyó ante las cámaras.