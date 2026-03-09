HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Irma Maury revela por qué no acepta papeles para regresar a la televisión: "Mi proceso de recuperación ha sido largo"

El último papel de Irmay Maury fue en 2017, cuando interpretó a doña Delicia Tirado de la Guerra en la telenovela 'Solo una madre'. Además, es recordada por su personaje de Nelly Camacho en 'Al fondo hay sitio'.

La última vez de Irma Maury en la pantalla chica fue en el 2017 Foto: Composición LR | Facebook / Difusión

La primera actriz Irma Maury se encuentra alejada de la pantalla chica. Hace un año sufrió una fractura de cadera mientras realizaba labores diarias en su vivienda, ubicada en Ventanilla. Tras el accidente, la recordada doña Nelly ha priorizado su recuperación y, por ello, se ha visto obligada a rechazar papeles en telenovelas y comerciales. 

En declaraciones para un conocido medio local, la veterana actriz contó que la producción de 'Al fondo hay sitio' le propuso regresar a la serie de mayor éxito y duración del país. "A mí me llamaron cuando ellos iban a retomar. Estábamos todavía a finales de la pandemia. Les dije: 'Muchas gracias. Yo le tengo mucho cariño al personaje, pero lo tengo guardado en el baúl de los recuerdos’”, declaró.

Irma Maury rechazó telenovela de Latina

En declaraciones para 'En escena' de RPP, la recordada intérprete también habló sobre la vez que fue contactada por Eric Jurgensen para conversar sobre una posible participación en una nueva producción nacional. "Me llamó el gerente general de Latina antes de que viniera  a Perú, porque quería conversar conmigo. Estaba dispuesta a escuchar, pero cuando él me llamó, yo ya estaba accidentada. Después de eso le dije: 'Gracias', y le deseé éxito, porque yo le deseo éxito a todo el mundo. En buena hora que haya producciones”, reveló Irma Maury.

Además, la artista, de 76 años, precisó que otros proyectos también han quedado en suspenso debido a su estado de salud. "Él mismo me dijo: 'La esperamos para la próxima novela'. Le dije que, lamentablemente, todavía no puedo, porque mi proceso de recuperación ha sido largo; o sea, el proceso de salir, de caminar y todo”.

Irma Maury cuenta que tiene una prótesis de titanio

Además de las propuestas para telenovelas, Maury también ha recibido ofertas para grabar comerciales, aunque decidió rechazarlas para priorizar su salud. "Yo he pasado un invierno bastante difícil, porque después me he enterado de que, cuando uno tiene prótesis de titanio, es difícil. Ahora soy la mujer biónica", contó, destacando que debe acostumbrarse a su nuevo estilo de vida.

"Hasta hace una semana me llamaron para un comercial. En realidad, no lo acepté. Me han llamado para otras cosas, pero tampoco las acepté", relató. Finalmente, explicó que sus salidas a las calles son menos frecuentes. "Todavía me sigo cuidando. Además, tengo que ver cómo está mi memoria", porque hace años, casi una década, se alejó de la televisión. "Hace muchos años que no hago televisión. Yo creo que, de repente, mi memoria ya no está tan buena, no lo sé".  

