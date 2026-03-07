HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II     
Deportes

Alineaciones Universitario vs Los Chankas: el posible once de Javier Rabanal para ganar en Andahuaylas por el Torneo Apertura 2026

El técnico Javier Rabanal repetiría alineación para el duelo ante Los Chankas por la sexta jornada de la Liga 1 2026.

Universitario y Los Chankas se enfrentan este domingo 8 de marzo en la Liga 1 2026. Foto: composición LR
Universitario y Los Chankas se enfrentan este domingo 8 de marzo en la Liga 1 2026. Foto: composición LR

Universitario alista los últimos detalles para enfrentar a Los Chankas en Andahuaylas. El elenco crema busca acercarse al primer lugar de la tabla de posiciones en esta fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Los dirigidos por Javier Rabanal ganaron la jornada pasada por la mínima al FC Cajamarca. Si bien no fue el mejor partido del equipo, pudieron llevarse los puntos que son importantes para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Por el lado de Los Chankas, se mantienen invictos hasta el momento y buscarán sumar un nuevo triunfo en su estadio. El equipo de Andahuaylas llega a este partido luego de haber conseguido una gran victoria por 2-1 en su visita a Melgar en Arequipa.

PUEDES VER: Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de 2 días

lr.pe

Alineación probable de Universitario

Aldo Corzo, César Inga, Horacio Calcaterra y Sekou Gassama son los futbolistas que no serán considerados para este duelo debido a que están lesionados. El defensor Matías Di Benedetto ya se encuentra apto, luego de ser inscrito como futbolista peruano tras haber recibido la nacionalización.

  • Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Alineación probable de Los Chankas

Por el lado de Los Chankas, el técnico Walter Paolella también tendrá algunas bajas para el partido. Franco Saravia, Gonzalo Rizzo, Héctor Gonzalez, Christian Velardo y Juan Diego Ospina no están considerados para el duelo ante Universitario. Algunos de ellos vienen recuperándose de alguna lesión y otros están suspendidos en el campeonato local.

  • Hairo Camacho; Michael Kaufman, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez, Adrián Quiroz; Franco Torres, Oshiro Takeuchi, David Gonzáles, Brian Guevara; Carlos Pimienta y Jarlin Quintero.

PUEDES VER: Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario - Los Chankas?

El partido entre Universitario y Los Chankas se jugará este domingo 8 de marzo, a partir de las 3.30 p. m. El compromiso se podrá ver por la señal de L1 Max.

Notas relacionadas
Matías Di Benedetto recibió su carné de cancha y está habilitado para jugar ante Los Chankas

Matías Di Benedetto recibió su carné de cancha y está habilitado para jugar ante Los Chankas

LEER MÁS
Hernán Barcos se pronuncia luego del abrazo con Álex Valera tras el triunfo de Universitario: "Son cosas que quedan ahí"

Hernán Barcos se pronuncia luego del abrazo con Álex Valera tras el triunfo de Universitario: "Son cosas que quedan ahí"

LEER MÁS
Sekou Gassama se perdería un nuevo partido de Universitario: no jugaría ante Los Chankas por una contractura

Sekou Gassama se perdería un nuevo partido de Universitario: no jugaría ante Los Chankas por una contractura

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

LEER MÁS
Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de 2 días

Cancha del Estadio Nacional luce en malas condiciones previo a evento religioso de 2 días

LEER MÁS
Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

Cristiano Da Silva denuncia acto de racismo en partido de Sporting Cristal: esperó a jugador de Alianza Atlético para confrontarlo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la última fecha de la segunda etapa

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Universitario vs San Martín HOY EN VIVO: punto a punto del partido por el segundo lugar de la Liga Peruana de Vóley

Deportes

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: partidos de hoy por la última fecha de la segunda etapa

Universitario vs San Martín HOY EN VIVO: punto a punto del partido por el segundo lugar de la Liga Peruana de Vóley

Sporting Cristal denunciará a jugador de Sullana tras insulto racista contra Cristiano da Silva: "Esto no puede pasar en el país"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Elecciones CAL: rechazan tacha con que buscaban sacar a Delia Espinoza como candidata al decanato

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025