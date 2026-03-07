Alineaciones Universitario vs Los Chankas: el posible once de Javier Rabanal para ganar en Andahuaylas por el Torneo Apertura 2026

Universitario y Los Chankas se enfrentan este domingo 8 de marzo en la Liga 1 2026. Foto: composición LR

Universitario y Los Chankas se enfrentan este domingo 8 de marzo en la Liga 1 2026. Foto: composición LR

Universitario alista los últimos detalles para enfrentar a Los Chankas en Andahuaylas. El elenco crema busca acercarse al primer lugar de la tabla de posiciones en esta fecha 6 del Torneo Apertura 2026. Los dirigidos por Javier Rabanal ganaron la jornada pasada por la mínima al FC Cajamarca. Si bien no fue el mejor partido del equipo, pudieron llevarse los puntos que son importantes para mantenerse en la pelea por el campeonato.

Por el lado de Los Chankas, se mantienen invictos hasta el momento y buscarán sumar un nuevo triunfo en su estadio. El equipo de Andahuaylas llega a este partido luego de haber conseguido una gran victoria por 2-1 en su visita a Melgar en Arequipa.

Alineación probable de Universitario

Aldo Corzo, César Inga, Horacio Calcaterra y Sekou Gassama son los futbolistas que no serán considerados para este duelo debido a que están lesionados. El defensor Matías Di Benedetto ya se encuentra apto, luego de ser inscrito como futbolista peruano tras haber recibido la nacionalización.

Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera .

Alineación probable de Los Chankas

Por el lado de Los Chankas, el técnico Walter Paolella también tendrá algunas bajas para el partido. Franco Saravia, Gonzalo Rizzo, Héctor Gonzalez, Christian Velardo y Juan Diego Ospina no están considerados para el duelo ante Universitario. Algunos de ellos vienen recuperándose de alguna lesión y otros están suspendidos en el campeonato local.

Hairo Camacho; Michael Kaufman, Jorge Palomino, Kelvin Sánchez, Adrián Quiroz; Franco Torres, Oshiro Takeuchi, David Gonzáles, Brian Guevara; Carlos Pimienta y Jarlin Quintero .

¿A qué hora juega Universitario - Los Chankas?

El partido entre Universitario y Los Chankas se jugará este domingo 8 de marzo, a partir de las 3.30 p. m. El compromiso se podrá ver por la señal de L1 Max.