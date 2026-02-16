HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Paro de transportistas: gremios protestan en Lima     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Espectáculos

Shirley Arica confiesa que su pareja prefirió irse de fiesta que cuidarla tras su operación por cálculos renales: "Eso detonó la relación"

Shirley Arica contó que estuvo a punto de ingresar a UCI tras una septicemia derivada de cálculos renales. La modelo reveló que la actitud de su pareja durante su recuperación marcó el fin definitivo de la relación.

Shirley Arica contó que su entonces pareja no le daba estabilidad en su relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram

La modelo peruana Shirley Arica atravesó uno de los episodios más delicados de su vida tras ser sometida a una intervención quirúrgica por cálculos renales que derivó en una grave infección. Durante una reciente transmisión en su canal de YouTube, la influencer detalló que estuvo al borde de ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de desarrollar septicemia, una complicación que pudo haber tenido consecuencias fatales.

En su testimonio, la también conocida como la ‘Chica Realidad’ no solo habló de su estado clínico, sino también del quiebre sentimental que enfrentó en paralelo. Según relató, la actitud de su entonces pareja durante su hospitalización fue determinante. “Eso detonó la relación”, afirmó al recordar que, mientras ella luchaba por estabilizarse, él decidió continuar con compromisos vinculados a la vida nocturna.

Shirley Arica revela soltería por desatenciones de su pareja

El cuadro de salud de Shirley Arica comenzó con intensos dolores que, según explicó, se prolongaron hasta obligarla a acudir a una clínica. Allí fue diagnosticada con cálculos renales y sometida a una operación. Sin embargo, la recuperación no fue sencilla. Permaneció cuatro días hospitalizada y, tras recibir el alta médica, los malestares continuaron.

Durante ese proceso, la modelo contó que mantenía una relación sentimental. Al inicio, su pareja la acompañó mientras estuvo internada. No obstante, el panorama cambió al finalizar la semana. “Él estuvo conmigo de lunes a viernes, pero llegó viernes y ‘patitas para qué te quiero’”, relató, aludiendo a que el hombre retomó su rutina nocturna. El novio de Shirley Arica trabaja en el rubro de discotecas y es propietario de un bar, lo que —según ella— influyó en su decisión de priorizar el ambiente festivo.

La influencer sostuvo que comprendía la naturaleza laboral de su entonces compañero, pero subrayó que atravesaba un momento crítico. “No podía ir al baño, tenía fiebre a cada rato, me inyectaban por todos lados y todos los días me sacaban sangre para controlar la infección”, explicó al describir el deterioro físico que enfrentaba.

Shirley Arica admite que pudo haber estado entubada en UCI

La situación médica se agravó cuando los especialistas detectaron una septicemia localizada en el tracto urinario. De acuerdo con lo narrado por Shirley Arica, los médicos le advirtieron que, de no haber regresado a la clínica a tiempo, la infección pudo generalizarse. “Si yo llegaba un día después, iba a estar en UCI y entubada”, recordó que le dijeron.

La influencer permaneció aproximadamente once días internada hasta lograr estabilizarse. La septicemia, explicó, fue controlada antes de comprometer otros órganos. En términos médicos, esta condición implica que una infección ingresa al torrente sanguíneo y puede desencadenar fallas sistémicas si no se trata con rapidez.

Mientras enfrentaba ese diagnóstico, la actitud de su entonces pareja terminó por marcar distancia. Para la figura mediática, la falta de empatía fue el punto de quiebre definitivo. Tras recibir el alta y concluir el tratamiento, tomó la decisión de terminar el vínculo. “En lugar de tranquilizarme, estuve peor”, confesó al evaluar cómo vivió ese proceso emocional.

