Espectáculos

Shirley Arica revela el papel clave de Macla Yamada antes de ser operada de emergencia de cálculos renales: "Le hice caso"

“Me leyó las cartas y me dijo: ‘tú tienes que ir a la clínica saliendo de aquí", contó Shirley Arica que le advirtió Macla Yamada, antes de su cirugía de emergencia.

Shirley Arica revela que fue operada de cálculos renales. Foto: composición LR/YouTube/Instagram
Shirley Arica revela que fue operada de cálculos renales. Foto: composición LR/YouTube/Instagram

Shirley Arica reapareció en su canal de YouTube luego de atravesar un delicado episodio de salud que la llevó a ser internada de emergencia. Durante su programa, contó que la advertencia de su amiga y conductora, Macla Yamada, fue determinante para acudir a una clínica a tiempo. “Me leyó las cartas y me dijo: ‘tú tienes que ir a la clínica saliendo de aquí porque va a pasar algo que te va a cambiar la vida. Tienes que ir ya’”, relató.

La revelación sorprendió al tiktoker Ric La Torre, quien le abrió las puertas de su casa a la popular 'Chica realidad'. “Macla la nueva Pochita... Hayimy es un chancay”, comentó el creador de contenido. Según la exintegrante de 'Esto es guerra', escuchar ese consejo fue decisivo, pues al día siguiente comenzó a sentirse mal y terminó siendo diagnosticada con cálculos renales que requirieron cirugía inmediata.

Shirley Arica reaparece con mensaje antes de ser operada tras varios días internada: 'No sé cuánto tiempo llevo aquí, ya perdí la cuenta'





Durante la conversación, la exchica reality explicó que no pensaba que la advertencia fuera urgente, pero decidió obedecer por precaución. “Le hice caso obligadamente porque al día siguiente me sentí mal, entonces tuve que ir a la clínica y resulta que tenía cálculos renales. Me tuve que quedar internada, me tuvieron que operar de emergencia”, contó.

La exmodelo reveló los intensos momentos que pasó antes de su operación de cálculos renales. “Es un dolor que no te puedes imaginar, te paraliza. Es más doloroso que dar a luz”, afirmó. Sin embargo, aseguró que se siente agradecida y más consciente de la importancia de escuchar a su cuerpo. “Estoy recuperándome, me cuesta un poquito hablar”, comentó.

Doctor que operó a Laura Spoya revela que usará corsé y deberá tener extremo cuidado durante su recuperación: 'De uno a tres meses'





Tras la intervención quirúrgica, Shirley Arica permaneció internada varios días. Sin embargo, al recibir el alta decidió retomar su rutina sin imaginar que su estado se agravaría. Según relató, ignoró señales físicas importantes. “Hice mi vida normal… tuve muchos descuidos. Es como que ‘a mí no me va a pasar, yo estoy bien’”, admitió.

La situación se complicó cuando tuvo que regresar a la clínica y fue diagnosticada con septicemia, una infección generalizada que pudo poner en riesgo su vida. “Si eso se generaliza no la cuentas… pero felizmente se neutralizó en la parte urinaria. Si llegaba un día después, el médico me dijo que iba a estar en UCI”, reveló.

Shirley Arica reaparece con mensaje antes de ser operada tras varios días internada: "No sé cuánto tiempo llevo aquí, ya perdí la cuenta"

Shirley Arica reaparece con mensaje antes de ser operada tras varios días internada: "No sé cuánto tiempo llevo aquí, ya perdí la cuenta"

Shirley Arica es internada en clínica y reconoce descuido en su salud: "No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora"

Shirley Arica es internada en clínica y reconoce descuido en su salud: "No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora"

Shirley Arica inaugura su bar con exclusiva fiesta y usuarios reaccionan: "De juerga ella sabe"

Shirley Arica inaugura su bar con exclusiva fiesta y usuarios reaccionan: "De juerga ella sabe"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

