El conflicto entre Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, y Monserrat Seminario se intensificó luego de que el humorista anunciara que iniciará los trámites de divorcio al regresar al Perú en abril. En declaraciones al diario Trome, el cómico negó haber abandonado a sus tres hijas y sostuvo que continuará asumiendo sus responsabilidades económicas.

La polémica surgió después de que la aún esposa del cómico afirmara que el artista estaría desconociendo públicamente a su hija mayor, Constanza. Frente a ello, Melcochita fue enfático al señalar que sus menores “no van a estar desamparadas” y que ha cumplido con los pagos correspondientes a vivienda y educación.

Melcochita no se queda callado contra Monserrat Seminario

Desde Estados Unidos, donde actualmente cumple compromisos laborales, Melcochita aseguró que tiene previsto formalizar la separación cuando retorne a Lima en abril. “Claro que me tengo que divorciar y que ella sea feliz”, manifestó al ser consultado sobre la supuesta decepción expresada por Monserrat Seminario.

El comediante explicó que ha cubierto el alquiler de la vivienda donde residen sus hijas y que también pagó siete meses de pensiones escolares que, según indicó, estaban pendientes. “Yo ya pagué la casa y los siete meses de colegio que ella no pagó. Siempre les he dado por igual a mis tres pequeñas”, afirmó.

En ese sentido, Melcochita subrayó que continuará asumiendo todos los gastos de las menores, pero aclaró que no entregará dinero directamente a su expareja. “Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas, nunca van a estar desamparadas, pero menos de la señora. Ya no le daré plata en mano”, sostuvo.

Monserrat Seminario acusa a Melcochita de olvidarse de su hija mayor

Por su parte, Seminario declaró el fin de semana que, aunque Constanza no es hija biológica del cómico, fue reconocida legalmente por él, por lo que considera que debe asumir la misma responsabilidad económica y emocional que con las otras dos menores.

Según indicó, Melcochita estaría manifestando que solo tiene dos hijas, situación que —a su juicio— afecta directamente a la mayor. “Él está diciendo que solamente tiene dos hijas”, aseguró en referencia a recientes declaraciones del humorista.

Monserrat enfatizó que los problemas de pareja no deberían involucrar a las niñas y pidió equidad en el cumplimiento de las obligaciones. “Si nos vamos a separar, tiene que darles a las tres, no solamente a Esperanza y Cecilia”, expresó, dejando en claro que, desde su perspectiva, la familia está conformada por tres hijas y que todas merecen el mismo respaldo.