EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí
EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para cesurar a Jerí     
Laura Spoya revela que en pocos días saldrá de la clínica y anuncia su regreso a ‘La Manada’ tras cirugía: “Ahí estaré”

Agradecida por el apoyo recibido, la presentadora de televisión mostró optimismo y espera regresar a su labor hasta recibir la autorización de los médicos de salir de la clínica. 

Laura Spoya se comunicó con sus compañeros de 'La Manada' vía telefónica para brindar detalles de su estado de salud.
Laura Spoya se comunicó con sus compañeros de 'La Manada' vía telefónica para brindar detalles de su estado de salud.

Laura Spoya atraviesa la fase final de su proceso de recuperación luego de sufrir un aparatoso accidente en la vía pública que la obligó a someterse a una cirugía en la vértebra. A través de una llamada telefónica con sus compañeros del programa de streaming, la modelo y conductora buscó llevar tranquilidad a sus seguidores al asegurar que su evolución es favorable y que pronto recibirá el alta médica para reincorporarse a sus labores como panelista del espacio de entretenimiento.

Las muestras de cariño de Mario Irivarren, Gerardo Pe' y Curwen

Durante la conversación que sostuvo con los panelistas de 'La Manada', la exreina de belleza brindó detalles sobre su proceso de recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local en Surco, distrito en el que se registró el incidente con su vehículo.

PUEDES VER: Laura Spoya admite que el accidente pudo dejarla inválida y cuenta cómo afrontará su proceso de recuperación: “Voy a tomar rehabilitación”

Al ser consultada sobre el procedimiento que atraviesa, Laura Spoya dejó en claro que, pese a sentirse desanimada, no ocultó su alegría por hablar con los tres conductores, quienes en todo momento mostraron estar al tanto de su situación actual con un mensaje fuerte y contundente: "Laura, presente", repitieron constantemente.

''Recién más o menos me he despertado porque me han tenido dopada en estos días. Mi mamá me llamó para decirme que los chicos están en el programa y decidí verlos Estoy a la expectativa de cómo me voy recuperando, pero me ayuda también a no tener la incertidumbre de saber si no volveré a caminar u otras ideas. Ya estoy fuera de peligro. Me están enseñando a caminar correctamente y a moverme '', precisó.

PUEDES VER: Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

¿Cuándo volverá Laura Spoya a 'La Manada'?

La conductora también expresó sus ganas de retomar sus labores como panelista del programa de streaming apenas reciba el visto bueno de los médicos y la autorización correspondiente para dejar la clínica. Asimismo, señaló que se mantiene optimista frente a su recuperación y agradecida por las muestras de apoyo y cariño que ha recibido en los últimos días.

''Si bien he recibido el apoyo de muchísima gente, anímicamente me siento desanimada. Todo el mundo sabe que soy muy sensible en cuanto a lo mediático. Es muy probable que me den de alta entre mañana o pasado mañana. Creo que la próxima semana ya voy a estar con ustedes. Ahí estaré''. sentenció.

