Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fuerza Popular sigue abrazando a José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mario Irivarren habla sobre el estado de salud de Laura Spoya: “Se encuentra en pronóstico reservado”

Mario Irivarren totalmente devastado, se presentó en su programa ‘La manada’ durante solo siete minutos para comunicar cómo se encuentra Laura Spoya tras su accidente y luego se despidió del público junto a Gerardo Pe’. 

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe' tenían programado hacer una transmisión en vivo desde la cevicheria más viral de Lima. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Mario Irivarren y Gerardo Pe’ se presentaron en su podcast ‘La Manada’ para informar cómo se encuentra su compañera Laura Spoya, integrante del programa que sufrió un accidente automovilístico en Surco la madrugada de este jueves 12 de febrero. Por esa razón, fue hospitalizada de emergencia en la clínica San Pablo.  

El exchico reality, con el semblante destruido, afirmó que el estado de salud de la exmiss Perú es de “pronóstico reservado”, aunque se mantiene estable y bajo control.

“Lo más importante es que Laura se encuentra consiente, bajo un estado controlado, con un pronóstico aun reservado. Pero fuera de peligro, eso es lo importante y nada más toca esperar las horas para tener un diagnóstico más preciso sobre su condición”, expresó Irivarren.

PUEDES VER: Cámaras de seguridad captaron el brutal choque de Laura Spoya: su camioneta se estrelló y fue hospitalizada de emergencia

Laura Spoya llama en vivo a su exesposo, Brian Rullan, y lo invita a asistir al programa 'La Manada': "Ya nos llevamos bien"

Mario Irivarren descarta, por ahora, su regreso a 'EEG' y confiesa que desea dejar la televisión: "Lo que más anhelo es volver al anonimato"

Mario Irivarren sorprende tras sincerarse y revelar cómo se lleva con el papá de Onelia Molina

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

