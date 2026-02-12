Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe' tenían programado hacer una transmisión en vivo desde la cevicheria más viral de Lima. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Mario Irivarren y Gerardo Pe’ se presentaron en su podcast ‘La Manada’ para informar cómo se encuentra su compañera Laura Spoya, integrante del programa que sufrió un accidente automovilístico en Surco la madrugada de este jueves 12 de febrero. Por esa razón, fue hospitalizada de emergencia en la clínica San Pablo.

El exchico reality, con el semblante destruido, afirmó que el estado de salud de la exmiss Perú es de “pronóstico reservado”, aunque se mantiene estable y bajo control.

“Lo más importante es que Laura se encuentra consiente, bajo un estado controlado, con un pronóstico aun reservado. Pero fuera de peligro, eso es lo importante y nada más toca esperar las horas para tener un diagnóstico más preciso sobre su condición”, expresó Irivarren.