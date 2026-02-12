Michelle Soifer sorprendió a sus seguidores al revelar la razón por la que decidió usar peluca en sus recientes apariciones. La conductora de 'Arriba mi gente' compartió un video en redes sociales donde confesó sin filtros: “Lo confieso, es peluca, es que me estoy quedando calva, amigos, pero antes muerta que sencilla”, explicando así el verdadero motivo detrás de su actual look.

La también cantante mostró el proceso en un video en el que aparece primero con el cabello recogido mientras se arregla, para luego colocarse una peluca con cerquillo, estilismo que muchos seguidores creían que era su cabello real, lo cual generó sorpresa y comentarios de apoyo entre sus fans en redes sociales.

PUEDES VER: Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Michelle sorprende al revelar que usa peluca porque se está "quedando calva" y usuarios reaccionan

La exintegrante de 'Esto es guerra' decidió hablar abiertamente del tema luego de que varios usuarios comentaran su cambio de apariencia. Algunos admitieron que pensaban que se había cortado el cabello, mientras otros la felicitaron por mostrarse transparente sobre su imagen.

Entre los mensajes que recibió de sus seguidores, quienes valoraron su naturalidad y sentido del humor al abordar el tema: “Michi, yo juraba que te habías cortado el cabello”, “Tranquila, hermosa, para todo hay solución, no eres la única” y “Gracias por hacerlo público, deberías considerar ese corte, te queda divino”.

¿Quién es la pareja de Michelle Soifer?

La intérprete de 'Bombón asesino' mantiene una relación con Gleyson Reñe, exmiembro de la agrupación La Habana y actualmente solista. La conductora suele compartir momentos junto a su pareja en redes sociales, donde ambos muestran su complicidad y cariño.

El pasado 8 de febrero, con motivo de su cumpleaños, la artista le dedicó un mensaje especial en Instagram: “Eres una persona muy buena y soy feliz estando contigo en cada momento… No muchos tienen el placer de conocerte. Seguimos adelante, 'morejito'. Te amo, amor de mi vida”.