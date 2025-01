El coreógrafo peruano Arturo Chumbe ha generado controversia tras compartir detalles sobre su participación en el reality chileno 'Palabra de honor', donde un beso con Fabio Agostini ha acaparado la atención del público. En una reciente entrevista, Chumbe reflexionó sobre la dinámica de los reality shows y la presencia de peruanos en estos espacios.

Durante su intervención en un programa radial, Chumbe reveló cómo se produjo el beso con Agostini, un momento que ha desatado un intenso debate en redes sociales. El coreógrafo, quien se desempeña como director artístico y jurado en el programa, explicó que su relación con el popular 'Lord Agostini' fue más allá de lo profesional y desarrollaron una amistad, destacando la buena química entre ambos.

El beso entre Arturo Chumbe y Fabio Agostini

Arturo Chumbe compartió que el beso con Fabio Agostini se dio en un ambiente festivo, en medio de la celebración del equipo. "En este reality, mi trabajo es ser director artístico y jurado. Entro una vez a la semana para preparar a los participantes para la gala. Una de estas noches, Fabio gana y, de la emoción, me da un beso", explicó.

El coreógrafo también destacó que, aunque había coincidido con el popular 'Lord Agostini' en otros programas de televisión en Perú, nunca habían trabajado juntos directamente. "Es muy divertido, nunca lo había disfrutado así. Me lo había cruzado en América, pero no habíamos tenido trato directo. Me cayó súper bien", comentó Chumbe, mostrando su aprecio por el español.

El desempeño de los peruanos en realitys internacionales

Durante la entrevista, Arturo Chumbe no solo habló de su experiencia personal, sino que también destacó la participación de otros peruanos en 'Palabra de honor', como Facundo González y Samantha Batallanos. Según el coreógrafo, los productores chilenos valoran a los peruanos por su capacidad de generar contenido atractivo y su espontaneidad en el escenario. "Creo que son muy espontáneos, son polémicos y saben jugar en realities como este", afirmó Chumbe, resaltando la habilidad de los peruanos para adaptarse a este tipo de formatos.

Por último, Arturo Chumbe también realizó una comparación entre los realities peruanos y los internacionales, señalando que las producciones locales suelen ser más moderadas. "Estoy acostumbrado a los realities de acá, como 'Esto es guerra' o 'Bailando por un sueño', que son una 'mantequilla'. Aquí no se atreven a hacer esto", comentó, evidenciando su percepción sobre la diferencia en la intensidad y el contenido de los programas.