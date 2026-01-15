HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Fallece Gloria Rocha, la histórica 'Madrina' de Dragon Ball, Sailor Moon y Miss Piggy

El trabajo de Gloria Rocha fue clave para la expansión del anime en América Latina. Su apodo, 'La Madrina', surgió porque formaba y guiaba a jóvenes talentos, impulsando a nuevas generaciones de actores de voz.

La actriz de voz fue un referente en América Latina Foto: Composición LR
La actriz de voz fue un referente en América Latina Foto: Composición LR | Difusión

Gloria Rocha, conocida cariñosamente como 'La Madrina' y una de las figuras más influyentes del doblaje latinoamericano, falleció el miércoles 14 de enero a los 94 años, coincidiendo con el día de su cumpleaños. La noticia fue confirmada a través de X por el actor de voz Lalo Garza, intérprete de Krillin en 'Dragon Ball'.

Hasta el momento, se desconoce la causa de su sensible fallecimiento. Medios internacionales señalaron que Rocha se encontraba delicada de salud y habría permanecido acompañada por su familia en Ciudad de México.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Mushoku Tensei Temporada 3: cuándo se estrena, tráiler en español y cómo ver todos los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

lr.pe

Actores de voz se despiden de Gloria Rocha

La comunidad del doblaje expresó su pesar a través de redes sociales. Lalo Garza dedicó un mensaje en X en el que lamentó su fallecimiento: "Perdimos a una gran mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hasta siempre, Madrina". A su mensaje se sumó Gloria Obregón, quien escribió: "Les comunico el sensible fallecimiento de Gloria Luz Rocha Sánchez 'La Madrina'. Un abrazo a su familia y a mis compañeros de doblaje".

Por su parte, René García, voz de Vegeta en 'Dragon Ball Z', compartió: "Con las emociones muy encontradas hoy. Te agradezco, madrina, por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes que - quién lo iba a decir - me dieron otra vida. Ya te extrañaba desde antes. Espero que estés en un mejor lugar".

PUEDES VER: 'Jujutsu Kaisen' temporada 3: hora de estreno, fecha y cómo ver los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

lr.pe

Trayectoria de Gloria Rocha

Gloria Rocha Contreras nació en Ciudad de México el 14 de enero de 1932. Fue actriz de voz, productora y directora de doblaje, con más de seis décadas dedicadas a la industria. Inició su carrera en 1960, en una época en la que el doblaje mexicano comenzaba a consolidarse como una industria fuerte.

Como actriz de voz, es recordada por interpretar a: Miss Peggy en 'Los Muppets', Velma en 'Scooby-Doo', The Sorceress en 'He-Man y Los amos del universo' y Olivia Olivo en 'Popeye'. Como directora de doblaje, estuvo al frente de producciones emblemáticas como: Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors.

Notas relacionadas
'Jujutsu Kaisen' temporada 3, parte 1: guía completa y oficial de capítulos del arco 'Culling Game', fechas de estreno y más

'Jujutsu Kaisen' temporada 3, parte 1: guía completa y oficial de capítulos del arco 'Culling Game', fechas de estreno y más

LEER MÁS
'Jujutsu Kaisen' temporada 3: hora de estreno, fecha y cómo ver los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

'Jujutsu Kaisen' temporada 3: hora de estreno, fecha y cómo ver los nuevos capítulos del anime en Crunchyroll

LEER MÁS
Las películas de anime más esperadas del 2026: guía completa de títulos y fechas de estrenos

Las películas de anime más esperadas del 2026: guía completa de títulos y fechas de estrenos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

Conciertos en Lima 2026: guía completa con fechas, horarios y venta de entradas para BTS, Bad Bunny y más artistas internacionales

LEER MÁS
Bad Bunny ya está en Lima: cantante causa furor al visitar Maido, el mejor restaurante del mundo, antes de sus dos conciertos en el Estadio Nacional

Bad Bunny ya está en Lima: cantante causa furor al visitar Maido, el mejor restaurante del mundo, antes de sus dos conciertos en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Bad Bunny en Lima 2026: horario de ingreso, zonas, accesos y todo lo que necesitas saber del concierto del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

Bad Bunny en Lima 2026: horario de ingreso, zonas, accesos y todo lo que necesitas saber del concierto del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

LEER MÁS
Fiesta en Lima por su aniversario 2026: conoce qué artistas se presentarán en la Plaza de Armas

Fiesta en Lima por su aniversario 2026: conoce qué artistas se presentarán en la Plaza de Armas

LEER MÁS
Suheyn Cipriani defiende su relación con streamer Macarius y arremete contra sus críticos: “¡Ya basta con el hate!”

Suheyn Cipriani defiende su relación con streamer Macarius y arremete contra sus críticos: “¡Ya basta con el hate!”

LEER MÁS
Fonseca anuncia concierto en Lima 2026: entradas, precios y todo lo que debes saber

Fonseca anuncia concierto en Lima 2026: entradas, precios y todo lo que debes saber

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cuerpo sin vida de una mujer dentro de un colchón en un descampado de San Martín de Porres

Trump y Machado HOY, EN VIVO: finaliza reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Reimond Manco reveló que Joao Grimaldo realizó inversión para llegar al Sparta Praga: "No le alcanzaba"

Entretenimiento

Harry Styles regresa a la música con su nuevo disco ‘Kiss All the Time. Disco, Occasionally’, que incluye 12 canciones inéditas

Suheyn Cipriani defiende su relación con streamer Macarius y arremete contra sus críticos: “¡Ya basta con el hate!”

Bad Bunny ya está en Lima: cantante causa furor al visitar Maido, el mejor restaurante del mundo, antes de sus dos conciertos en el Estadio Nacional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

La amenaza de Rafael López Aliaga: "Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez"

José Jerí tras reunión clandestina con empresario chino: "Yo no soy Pedro Castillo, sé las leyes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025