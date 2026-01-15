Gloria Rocha, conocida cariñosamente como 'La Madrina' y una de las figuras más influyentes del doblaje latinoamericano, falleció el miércoles 14 de enero a los 94 años, coincidiendo con el día de su cumpleaños. La noticia fue confirmada a través de X por el actor de voz Lalo Garza, intérprete de Krillin en 'Dragon Ball'.

Hasta el momento, se desconoce la causa de su sensible fallecimiento. Medios internacionales señalaron que Rocha se encontraba delicada de salud y habría permanecido acompañada por su familia en Ciudad de México.

Actores de voz se despiden de Gloria Rocha

La comunidad del doblaje expresó su pesar a través de redes sociales. Lalo Garza dedicó un mensaje en X en el que lamentó su fallecimiento: "Perdimos a una gran mujer. Alguien que cambió la vida de millones en el mundo. Hasta siempre, Madrina". A su mensaje se sumó Gloria Obregón, quien escribió: "Les comunico el sensible fallecimiento de Gloria Luz Rocha Sánchez 'La Madrina'. Un abrazo a su familia y a mis compañeros de doblaje".

Por su parte, René García, voz de Vegeta en 'Dragon Ball Z', compartió: "Con las emociones muy encontradas hoy. Te agradezco, madrina, por el enorme cariño que me diste siempre, por esos personajes que - quién lo iba a decir - me dieron otra vida. Ya te extrañaba desde antes. Espero que estés en un mejor lugar".

Trayectoria de Gloria Rocha

Gloria Rocha Contreras nació en Ciudad de México el 14 de enero de 1932. Fue actriz de voz, productora y directora de doblaje, con más de seis décadas dedicadas a la industria. Inició su carrera en 1960, en una época en la que el doblaje mexicano comenzaba a consolidarse como una industria fuerte.

Como actriz de voz, es recordada por interpretar a: Miss Peggy en 'Los Muppets', Velma en 'Scooby-Doo', The Sorceress en 'He-Man y Los amos del universo' y Olivia Olivo en 'Popeye'. Como directora de doblaje, estuvo al frente de producciones emblemáticas como: Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Sailor Moon, Slam Dunk y Sakura Card Captors.