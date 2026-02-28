El regreso de un personaje que marcó época siempre genera expectativa, pero cuando se trata de Cayetana Bogani, la tensión se multiplica. La recordada 'Chamaquita' vuelve en la temporada 2026 de 'Al fondo hay sitio' y su aparición promete remover las bases de la historia actual. El avance difundido por América Televisión muestra que su retorno no será casual: Cayetana llega con un objetivo claro, recuperar el amor de Joel Gonzales (Erick Elera) y desafiar la estabilidad que él ha construido junto a Macarena Montalbán (Maria Grazia Gamarra).

La noticia ha encendido la emoción de los seguidores de la serie, quienes no olvidan los momentos intensos que protagonizó la joven en entregas pasadas. Ahora, con Macarena embarazada y feliz al lado de Joel, la irrupción de Cayetana abre un nuevo capítulo de intriga que podría cambiar el rumbo de la trama.

El gran regreso de Cayetana a 'Al fondo hay sitio'

Después de más de una década, Cayetana reaparece en 'AFHS' con una escena que ya causa revuelo. En el avance, se la ve en una ferretería pidiendo una sierra eléctrica y declarando que la necesita "para recuperar un viejo amor". Esa frase basta para encender las alarmas: Joel y Macarena, quienes se preparan para la llegada de su primer hijo y disfrutan de su nuevo hogar, podrían ver amenazada su felicidad por la inesperada presencia de la 'Chamaquita'.

El contraste es evidente. Mientras Joel le dedica canciones a Macarena y ambos pintan las paredes de su casa con ilusión, Cayetana se prepara para irrumpir en su historia. La tensión entre pasado y presente se convierte en el eje central de lo que promete ser uno de los conflictos más comentados de la temporada 2026 de 'Al fondo hay sitio'.

¿Quién es Cayetana y quién la interpreta?

Cayetana Bogani es una de las antagonistas más recordadas de 'Al fondo hay sitio'. Interpretada por Alessandra Denegri, se convirtió en figura clave de la serie debido a su obsesión y su relación con Nicolás (Andrés Wiese) y Joel. La actriz y modelo, quien actualmente tiene 39 años y regresó a Perú tras más de 6 años radicando en el extranjero, se sumó a la emoción por el retorno de su personaje con un mensaje en redes sociales: "Es oficial. Después de casi 10 años, Cayetana está de vuelta".

Denegri dejó huella en la ficción con escenas icónicas, como el videoclip 'Mi chamaquita', que aún circula en redes sociales como símbolo de la época dorada del programa, y el infame momento en que humilla a Grace y Nicolás echándoles barro en plena fiesta. Su regreso no solo revive la nostalgia de los televidentes, sino que también plantea un nuevo reto actoral: volver a encarnar a un personaje que marcó a toda una generación de fans de 'AFHS'.