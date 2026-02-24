HOYSuscripcion LR Focus

Fallece Robert Carradine, el recordado papá de 'Lizzie McGuire', tras una larga lucha contra el trastorno bipolar

Una de las películas por las que más se le recuerda es 'La venganza de los nerds' (1984), donde obtuvo el papel del líder Lewis Scolnick. Además, provenía de una dinastía de actores.

Carradine era parte de una famosa dinastía de actores Foto: Composición LR
Carradine era parte de una famosa dinastía de actores Foto: Composición LR | Instagram

Robert Carradine, recordado por su papel de San McGuire, el padre de la protagonista de 'Lizzie McGuire', falleció a los 71 años tras casi dos décadas después dde luchar contra el trastorno bipolar. Asimismo, su familia informó que el actor se quitó la vida en el interior de su vivienda.

"Queremos que la gente lo sepa, y no hay nada de malo en ello (…) Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y su hermosa alma. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día", declaró su hermano Keith Carradine a Deadline. 

PUEDES VER: Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

lr.pe

Hilary Duff se despide de Robert Carradine

Tras darse a conocer la noticia, la exestrella infantil Hilary Duff, quien en la ficción fue la hija de Carradine, publicó en su cuenta de Instagram un sentido mensaje donde expresó su agradecimiento por el tiempo que compartió con el actor. 

"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidada por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecida por eso", reveló la actriz. Además, la actriz indicó que se sintió "profundamente triste" al enterarse que "Bobby estaba sufriendo". "Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", finalizó. 

PUEDES VER: Fallece Gloria Rocha, la histórica 'Madrina' de Dragon Ball, Sailor Moon y Miss Piggy

lr.pe

¿Quién era Robert Carradine?

Aunque ganó fama mundial por el papel de San McGuire, Robert Carradine provenía de una dinastía de actores. Su padre fue el actor John Carradine y era hermano de los actores Keith Carradine y medio hermano de David Carradine, Bruce Carradine y Michael Bowen. 

Su carrera comenzó en 1970 con papeles secundarios en dramas y westerns, como en su primer film 'The Cowboy' (1972). También fue actor invitado en series para la televisión como 'Kung Fu'. Una de las películas por las que más se le recuerda es 'La venganza de los nerds' (1984), donde obtuvo el papel del líder Lewis Scolnick. La cinta fue todo un éxito de taquilla que dio origen a tres secuelas más. 

