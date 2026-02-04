La polémica alrededor de Pamela López no da tregua, pues esta vez la influencer se ha visto envuelta en una ola de cuestionamientos luego de que Anelhí Arias, exesposa del cubano Dayron Martin, la calificara públicamente como “clandestina”, al asegurar que habría mantenido un vínculo oculto con el artista. La situación se intensificó cuando el propio Dayron confirmó que sí existieron encuentros.

En medio de ese escenario, y mientras el nombre de Pamela López continúa siendo blanco de comentarios divididos, Paul Michael decidió no mantenerse al margen. El cantante optó por pronunciarse públicamente y dejar clara su posición frente a los señalamientos que involucran a su pareja.

TE RECOMENDAMOS MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Publicación de Paul Michael defendiendo a Pamela López. Foto: IG

Paul Michael respalda a Pamela y responde a las críticas

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paul Michael compartió una fotografía junto a Pamela López, donde ambos aparecen con gestos de sorpresa, acompañando la imagen con un mensaje directo para quienes cuestionan su relación. El artista dejó en claro que no se siente afectado por los comentarios y que se mantiene firme al lado de la popular ‘Kittypam’.

“Nosotros cuando vemos cuántas mentiras nos inventan estando 2026. A llorar al río, muchachos. Están perdiendo el tiempo. Dejen de mentirse, que nosotros estamos protegidos por Dios y todos los ángeles. Mi paz no es negociable. Peleen con el aire. Así hayan vendido el alma al diablo, no pueden con Jehová. Mi padre amado nos protege”, colocó en sus historias de IG.

Anuncia acciones legales tras nuevas acusaciones

Horas después, el cantante volvió a utilizar sus redes sociales para compartir un segundo pronunciamiento, esta vez con un tono completamente distinto. El mensaje llegó luego de que se difundieran nuevas acusaciones vinculadas a una denuncia pública que involucra a personas del entorno de Pamela López.

Comunicado de Paul Michael. Foto: IG

En un comunicado dirigido “a la opinión pública”, Paul Michael rechazó cualquier señalamiento en su contra y aseguró no mantener ni haber mantenido vínculo alguno con la persona que lo acusa. “Rechazo de manera categórica y absoluta cualquier señalamiento de acoso o violencia psicológica. Estas afirmaciones son falsas, infundadas y carentes de prueba alguna”, señaló, anunciando además que ha decidido iniciar acciones legales para esclarecer los hechos.

Asimismo, el artista precisó que confía en que las autoridades competentes determinen la verdad conforme a ley. En su mensaje, pidió no difundir información falsa, remarcando que será la justicia la encargada de pronunciarse sobre el caso.