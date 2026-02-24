HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela López le organiza fiesta a Paul Michael por su cumpleaños y le dedica amoroso mensaje: "Eres un ser de luz, gracias por existir"

Pamela López sorprendió a Paul Michael en su cumpleaños con una celebración especial y un extenso mensaje en Instagram donde destacó su apoyo, amor y cercanía con sus hijos.

Paul Michael celebró a lo grande su cumpleaños con Pamela López y amigos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Paul Michael celebró a lo grande su cumpleaños con Pamela López y amigos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Pamela López volvió a captar la atención en redes sociales tras dedicarle un extenso y emotivo mensaje a Paul Michael por su cumpleaños. La empresaria peruana utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar públicamente el cariño que siente por su pareja y anunciar que la fecha sería celebrada “por todo lo alto”, según adelantó en su publicación.

En el mensaje, la ahora influencer dejó entrever el buen momento sentimental que atraviesa junto a su novio, destacando que su llegada fue determinante en una etapa importante de su vida. Con palabras cargadas de afecto, la empresaria subrayó la fortaleza emocional que él le brinda y la complicidad que han construido como pareja.

PUEDES VER: Anelhí Arias enfurece con Pamela López por negar romance con Dayron Martin: 'Yo fui la perjudicada'

lr.pe

Pamela López se desvive en elogios por Paul Michael en su cumpleaños

En su dedicatoria, Pamela López no escatimó en halagos hacia Paul Michael. Lo describió como un hombre con “corazón de oro” y un “ser de luz” que irradia energía positiva. Además, agradeció que forme parte de su presente y que contribuya a sus días con respeto, alegría y apoyo constante.

Pamela López y Paul Michael. Foto: Instagram

Pamela López y Paul Michael. Foto: Instagram

“Gracias por existir, gracias por sacarme una sonrisa todos los días de mi vida”, escribió Pamela López, evidenciando la conexión que mantiene con Paul Michael. En el mismo texto, resaltó que él la impulsa a atreverse a más y que tiene el detalle de recordarle su belleza incluso en momentos cotidianos, cuando —según expresó— está “despeinada y sin maquillaje”.

La publicación, difundida el mismo día del cumpleaños del empresario, estuvo acompañada de palabras de bendición y buenos deseos. “Dios bendiga tu vida… Hoy vamos a celebrar todo”, añadió, anticipando una celebración especial organizada para conmemorar la fecha.

PUEDES VER: Pamela López sale al frente y niega que exista un pedido de cárcel en su contra: 'La información es inexacta'

lr.pe

Detalles amorosos y familiares

Uno de los aspectos más comentados del mensaje fue el componente familiar. Pamela López agradeció que el cantante ame a su “combito completo”, expresión con la que hizo referencia al cariño que él demuestra hacia sus hijos. Este gesto, según explicó, fortalece el vínculo entre ambos y le brinda tranquilidad en su vida personal.

En la dedicatoria, la empresaria dejó claro que la relación no solo se sostiene en el romance, sino también en el respeto y la integración familiar. Para Pamela López y Paul Michael, el apoyo mutuo y la cercanía con sus seres queridos se han convertido en pilares fundamentales de su historia juntos.

