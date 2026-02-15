HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Streamers

Suheyn Cipriani rompe su silencio y cuenta por qué el streamer Macarius puso fin a su romance: "Estar lejos es difícil"

La ex Miss Perú aclaró, en un live de TikTok, que no hubo una tercera persona involucrada en la ruptura de su relación con el creador de contenido.

La modelo Suheyn Cipriani explicó que la relación con Macarius se habría terminado por falta de tiempo entre ambos.
La modelo Suheyn Cipriani explicó que la relación con Macarius se habría terminado por falta de tiempo entre ambos. | Foto: composición LR

Suheyn Cipriani sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de su relación con Diego Aguilar Carbajal, más conocido como Macarius. La ruptura causó conmoción entre los fans, ya que se dio pocos días después de que el streamer arequipeño le pidiera formalmente a la ex Miss Perú ser su novia durante su visita al podcast 'La manada'.

Aunque la conductora de Esto sí es amor explicó que la decisión de poner fin a la relación habría sido tomada por el creador de contenido, en un inicio evitó brindar mayores detalles sobre los motivos de la ruptura. Sin embargo, en un reciente live de TikTok, la modelo rompió su silencio y reveló cuál habría sido la verdadera razón por la que su relación con Macarius llegó a su fin. Además, aclaró que la separación no estuvo relacionada con la presencia de una tercera persona.

PUEDES VER: Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

lr.pe

Streamer Macarius no habría querido mantener una relación a distancia, según Suheyn Cipriani

De acuerdo con la ex Miss Perú, debido a los horarios de trabajo de ambos, la relación tendría que mantenerse a distancia por un periodo prolongado. Como se recuerda, el streamer Macarius reside en Arequipa, mientras que Suheyn Cipriani, en Lima. Tras conversar la situación, el creador de contenido habría tomado la decisión de poner fin al romance, al señalar que no se sentía cómodo con una dinámica a distancia.

"Yo no voy a poder viajar un tiempo (a Arequipa) porque tengo mucho trabajo y Diego tampoco puede (venir a Lima) porque tiene que hacer sus cosas allá. Entonces, después de conversarlo, otra vez, él no se siente bien en una relación completamente a distancia por tanto tiempo y, se respeta. Y sí, estar lejos es difícil", señaló

PUEDES VER: Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

lr.pe

Pese a que ahora cada quien sigue su propio camino, explicó que esta situación no implica que sus sentimientos hacia el creador de contenido se hayan ido. Además, señaló que no hubo una tercera persona implicada en la ruptura.

"Gracias a Dios trabajo mucho, me gustaría tener más tiempo libre, pero no se puede. No hemos hecho nada malo, ni él ni yo. Ahora me siento liberada. Me hubiera ecantado que funcione, pero la distancia es complicada para todos", comentó la modelo.

Notas relacionadas
Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

LEER MÁS
Zelma Gálvez afirma que recibió comentarios despectivos de Tatiana Astengo: "Cree que le ha ganado a alguien"

Zelma Gálvez afirma que recibió comentarios despectivos de Tatiana Astengo: "Cree que le ha ganado a alguien"

LEER MÁS
Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Los arqueólogos quedaron sorprendidos cuando abrieron la tapa de un sarcofago romana sellada de 1.700 años de antiguedad

Tragedia en Huacho: cuatro adultos y un menor a bordo de miniván mueren aplastados por tráiler en el km 103 de la Panamericana Norte

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO: a qué hora juegan y cómo ver por la fecha 7 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Streamers

Laura Spoya se pronunció en sus redes sociales y revela que será sometida a exámenes médicos tras accidente en Surco

Youtuber Furrey compra su primer departamento y pagará hipoteca por 30 años: "Me salió a buen precio"

Expareja de Laura Spoya, Brian Rullan, se pronuncia tras accidente de la modelo en Surco: "Echen buenas vibras"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori no informó en su hoja de vida sobre sus vínculos con dos empresas

Mientras Perú se desangra, Jerí retrasa nuevamente presentación del Plan de Seguridad Nacional

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025