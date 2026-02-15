La modelo Suheyn Cipriani explicó que la relación con Macarius se habría terminado por falta de tiempo entre ambos. | Foto: composición LR

Suheyn Cipriani sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de su relación con Diego Aguilar Carbajal, más conocido como Macarius. La ruptura causó conmoción entre los fans, ya que se dio pocos días después de que el streamer arequipeño le pidiera formalmente a la ex Miss Perú ser su novia durante su visita al podcast 'La manada'.

Aunque la conductora de Esto sí es amor explicó que la decisión de poner fin a la relación habría sido tomada por el creador de contenido, en un inicio evitó brindar mayores detalles sobre los motivos de la ruptura. Sin embargo, en un reciente live de TikTok, la modelo rompió su silencio y reveló cuál habría sido la verdadera razón por la que su relación con Macarius llegó a su fin. Además, aclaró que la separación no estuvo relacionada con la presencia de una tercera persona.

Streamer Macarius no habría querido mantener una relación a distancia, según Suheyn Cipriani

De acuerdo con la ex Miss Perú, debido a los horarios de trabajo de ambos, la relación tendría que mantenerse a distancia por un periodo prolongado. Como se recuerda, el streamer Macarius reside en Arequipa, mientras que Suheyn Cipriani, en Lima. Tras conversar la situación, el creador de contenido habría tomado la decisión de poner fin al romance, al señalar que no se sentía cómodo con una dinámica a distancia.

"Yo no voy a poder viajar un tiempo (a Arequipa) porque tengo mucho trabajo y Diego tampoco puede (venir a Lima) porque tiene que hacer sus cosas allá. Entonces, después de conversarlo, otra vez, él no se siente bien en una relación completamente a distancia por tanto tiempo y, se respeta. Y sí, estar lejos es difícil", señaló

Pese a que ahora cada quien sigue su propio camino, explicó que esta situación no implica que sus sentimientos hacia el creador de contenido se hayan ido. Además, señaló que no hubo una tercera persona implicada en la ruptura.

"Gracias a Dios trabajo mucho, me gustaría tener más tiempo libre, pero no se puede. No hemos hecho nada malo, ni él ni yo. Ahora me siento liberada. Me hubiera ecantado que funcione, pero la distancia es complicada para todos", comentó la modelo.