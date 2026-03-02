Corte Superior de Justicia de Sullana se une en la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual Laboral
La Corte Superior de Justicia de Sullana implementa la Directiva N° 002-2025-CE-PJ para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el Poder Judicial.
El equipo de trabajo para la implementación en la Corte Superior de Justicia de Sullana de la Directiva N• 002-2025-CE-PJ, denominada: “Prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en las sedes y dependencias administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial a nivel nacional”, realizó actividades de sensibilización e interacción con magistrados y servidores de la Corte Superior de Justicia de Sullana.
Se entregó material informativo sobre las manifestaciones, prevención, sanción y canales de denuncia en casos de hostigamiento sexual laboral.