Corte Superior de Justicia de Sullana se une en la Lucha Contra el Hostigamiento Sexual Laboral

Se llevaron a cabo actividades de sensibilización con magistrados y servidores. Fuente: Difusión.

Se llevaron a cabo actividades de sensibilización con magistrados y servidores. Fuente: Difusión.

El equipo de trabajo para la implementación en la Corte Superior de Justicia de Sullana de la Directiva N• 002-2025-CE-PJ, denominada: “Prevención, denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual en las sedes y dependencias administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial a nivel nacional”, realizó actividades de sensibilización e interacción con magistrados y servidores de la Corte Superior de Justicia de Sullana.

Se entregó material informativo sobre las manifestaciones, prevención, sanción y canales de denuncia en casos de hostigamiento sexual laboral.