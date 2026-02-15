HOYSuscripcion LR Focus

Actor Guillermo Castañeda será padre primerizo y muestra el avanzado embarazo de su novia

Guillermo Castañeda dio vida a Igor Llontop, amigo de Joel Gonzales en ‘Al fondo hay sitio’ 

Guillermo Castañeda apareció en la sexta temporada de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Instagram.
Guillermo Castañeda, recordado por su paso en ‘Al fondo hay sitio’, anunció que se convertirá en padre por primera vez. El actor y productor atraviesa un nuevo momento personal junto a su pareja, quien luce un avanzado embarazo, tal como se aprecia en las fotografías que compartió en redes sociales.

Aunque ya no forma parte de la popular serie, Guillermo Castañeda continúa activo en el medio artístico y desarrollando nuevos proyectos. Ahora, suma a su vida profesional el inicio de la paternidad, una etapa que marca un giro importante en su historia personal.

Guillermo Castañeda muestra el avanzado embarazo de su novia

Guillermo Castañeda, recordado por dar vida a Igor Llontop en Al fondo hay sitio, anunció que será padre por primera vez. El también director de cine apareció en la sexta temporada interpretando al guía turístico y 'brichero' que conoció el ‘cara de pez’ en Huamanga. El actor compartió en Instagram una sesión de fotos junto a su pareja, Sofía Salazar, donde se luce su avanzado embarazo y confirmó que esperan una niña que se llamará Martina.

“Registro fotográfico del amor que te espera en este hogar, Martina”, escribió Guillermo Castañeda en redes sociales. Días después, la pareja celebró el baby shower de su hija en una reunión íntima a la que asistieron familiares, amigos cercanos y figuras del medio artístico como Cathy Saenz y Gachi Rivero, quienes dedicaron mensajes emotivos por la pronta llegada de la bebé.

Guillermo Castañeda y su novia envían mensaje a su hija en San Valentín

Tras las celebraciones recientes, Guillermo Castañeda y su pareja vivieron un San Valentín especial, marcado por la espera de su hija Martina. Lejos de los planes tradicionales, la fecha se convirtió en un momento íntimo para reflexionar sobre la nueva etapa que están a punto de comenzar como familia.

El actor compartió el sentimiento en redes sociales con un mensaje que resume el significado de este momento personal. “Un 14 distinto, súper relajado. Quizás el último de los dos solos por mucho tiempo”, escribió Guillermo en Instagram, y adjuntando la imagen de una serie de Netflix.

