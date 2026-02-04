HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gustavo Bueno, 'Don Gilberto' en 'Al fondo hay sitio', reaparece y revela detalles de su salud: "Se me complicó la columna"

El querido 'Don Gilberto', interpretado por Gustavo Bueno, reapareció hace unos días en el Teatro Marsano y sorprendió al dar detalles de su delicado estado de salud.

'Don Gilberto' grabó un final impactante con 'Olinda' en la temporada pasada de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Captura/YouTube
'Don Gilberto' grabó un final impactante con 'Olinda' en la temporada pasada de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/Captura/YouTube

Uno de los actores más queridos y emblemáticos de la serie 'Al fondo hay sitio' es Gustavo Bueno. El destacado artista interpreta desde la primera temporada a 'Don Gilberto' y se ganó el cariño de los fanáticos con sus ocurrencias y el gran amor que le tenía a su 'Palomita', 'Doña Nelly'. Sin embargo, en esta última temporada, el personaje de Gustavo desapareció de la serie sin explicación alguna y no fue hasta el último capítulo donde marcó su retorno.

Según informaron algunos de sus compañeros, Bueno había tenido complicaciones en su salud y poco a poco iba mejorando. Hace unos días, el artista de 74 años reapareció en el Teatro Marsano para el estreno de una obra dirigida por Sergio Galliani y confirmó que había tenido cierto tipo de complicaciones en su salud.

Gustavo Bueno revela su verdadero estado de salud

El año pasado, Erick Elera reveló que Gustavo Bueno se encontraba delicado de salud y ello motivó a su salida repentina de 'Al fondo hay sitio'. "No puedo hablar de eso, pero anda quizás un poco delicado. Esperemos que regrese pronto. Si lo que toca es que él se tome un tiempo, lo importante es que él esté bien", expresó en aquella oportunidad.

Ahora, fue el propio Gustavo quien se animó a dar detalles de su salud. El querido 'Don Gilberto' confesó que tuvo una complicación en la columna producto de un acto fortuito, pero se encuentra siguiendo un proceso de rehabilitación. "Ya estoy bien. Fue un accidente, se me complicó la columna, pero hay para eso mecanismos de rehabilitación y en eso estamos", señaló el carismático actor.

¿'Don Gilberto' estará en la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio'?

Erick Elera se pronunció acerca de la continuidad de Gustavo Bueno en la nueva temporada de 'Al fondo hay sitio'. Aunque el recordado actor tuvo una breve aparición en el capítulo final de la serie emitido en 2025, muchos fans siguen con la incertidumbre sobre si su personaje volverá a escena este 2026. Ante esta duda, el intérprete de 'Joel' dio su opinión al respecto.

"Grabó un final, lo he visto que ya está un poco mejor, ojalá que sí. Él también necesita eso, el cariño de todo su público, el cariño de nosotros también, así que yo creo que sí, yo creo que sí va a seguir, ojalá que se dé y que el canal también lo permita", expresó el también cantante, dejando entrever su deseo de que el reconocido actor continúe en la exitosa producción.

