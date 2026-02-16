Melissa Klug se desvive en elogios por Jesús Barco tras haberse reconciliado: "Te amo más de lo que las palabras pueden explicar"
Melissa Klug celebró el 14 de febrero con un emotivo mensaje para Jesús Barco, donde reafirmó la solidez de su relación. El futbolista respondió de inmediato y selló públicamente su unión.
En el marco del Día de San Valentín, celebrado cada 14 de febrero, Melissa Klug volvió a captar la atención en redes sociales al compartir una sentida dedicatoria dirigida a Jesús Barco, confirmando que atraviesan un momento estable tras su reconciliación. La empresaria optó por expresar públicamente sus sentimientos, dejando en claro que la relación se mantiene firme.
A través de sus plataformas digitales, Klug publicó un mensaje cargado de afecto y gratitud hacia el futbolista, quien es padre de su hija. La declaración no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la complicidad que proyectan como pareja. La publicación fue acompañada de palabras que resaltan apoyo mutuo y compromiso.
Melissa Klug dedica amoroso mensaje a Jesús Barco
Lejos de los protocolos habituales, la 'Blanca de Chucuito' abrió su corazón y dedicó un mensaje que evidenció la importancia de Jesús Barco en su vida cotidiana. “Feliz día del amor al hombre que me sostiene cuando flaqueo y me hace reír cuando más lo necesito”, escribió la empresaria, destacando el respaldo emocional que recibe del deportista en momentos difíciles.
En la misma publicación, la madre de Samahara Lobatón reflexionó sobre la naturaleza de su vínculo sentimental. “Contigo aprendí que el amor no es perfecto, pero sí verdadero. Te amo más de lo que las palabras pueden explicar”, añadió, subrayando que celebran “un 14 más juntos”. Con esta frase, dejó constancia de la continuidad de su historia y la solidez del lazo que comparten.
La tierna respuesta de Jesús Barco
La reacción de Jesús Barco no se hizo esperar. El futbolista reposteó la publicación de Melissa Klug en sus historias de Instagram, devolviendo el gesto con un mensaje breve, pero contundente. “Te amo mi amor por más momentos juntos”, escribió, reafirmando su intención de seguir fortaleciendo su relación.
Con esta respuesta pública, Jesús Barco confirmó que atraviesan una etapa de estabilidad sentimental. La interacción entre ambos fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron la muestra de afecto compartida en una fecha simbólica para las parejas.