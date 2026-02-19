HOYSuscripcion LR Focus

Lluvias en Perú EN VIVO: huaicos y desbordes dejan 2 muertos en Arequipa
Entretenimiento

Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

La familia de Eric Dane confirmó su fallecimiento, recordando su fortaleza y el legado que dejó con su icónico papel en 'Grey's Anatomy'.

Eric Dane falleció a los 53 años. Foto: composición LR/difusión
Eric Dane murió el 19 de febrero a los 53 años luego de enfrentar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad con la que fue diagnosticado en abril de 2025. La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que expresaron: “Con gran pesar, les informamos que el actor de 'Grey's Anatomy' falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, detallando que estuvo acompañado por sus seres queridos en sus últimos momentos.

El mensaje, difundido a través de la revista People, también destacó que el actor pasó sus últimos días rodeado de su esposa, sus hijas Billie y Georgia, y amigos cercanos. Además, resaltaron su fortaleza durante la enfermedad y su compromiso con la concienciación sobre este padecimiento: “Se convirtió en un apasionado defensor de la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha”.

Eric Dane. Foto: difusión

PUEDES VER: Muere el actor Robert Duvall a los 95 años, estrella de ‘El padrino’: ganó el premio Oscar en 1984

Muere actor Eric Dane, recordado por su participación en serie 'Grey's Anatomy'

Dane alcanzó reconocimiento internacional por su papel como Mark Sloan en la serie 'Grey's Anatomy', producción que lo consolidó como uno de los rostros más populares de la televisión. Años después, también destacó por su actuación como Cal Jacobs en 'Euphoria', en el que mostró una faceta dramática distinta.

Durante los últimos meses de vida, el actor evidenció un deterioro físico progresivo: fue visto en silla de ruedas y con dificultades para hablar. Aun así, mantuvo una actitud optimista y continuó enviando mensajes de esperanza a sus seguidores. En su última aparición pública, en octubre de 2025, aseguró que lucharía “hasta el último aliento” contra la enfermedad.

Actor Eric Dane luchaba contra enfermedad neurodegenerativa. Foto: difusión

PUEDES VER: Maya Hawke, actriz de ‘Stranger Things’ se casó en boda sorpresa por San Valentín con cantante Christian Lee Hutson

¿Quién fue Eric Dane, el actor que falleció a los 53 años?

Eric Dane fue un actor estadounidense reconocido mundialmente por interpretar al doctor Mark Sloan en 'Grey's Anatomy', exitosa serie médica estrenada en 2005 en la que participó como parte del elenco principal hasta la novena temporada, cuando su personaje fallece tras un accidente aéreo dentro de la historia. En la producción compartió escenas con figuras como Patrick Dempsey, Ellen Pompeo, Kate Walsh, Sara Ramírez y Chyler Leigh, consolidándose como uno de los rostros más recordados del drama televisivo.

Tras ese éxito, protagonizó la serie 'The Last Ship' entre 2014 y 2018, donde interpretó al almirante Tom Chandler, líder de una misión para salvar a la humanidad tras una pandemia mundial. Más adelante se integró al elenco de Euphoria como Cal Jacobs, un personaje complejo con secretos que marcó una de las tramas más intensas. Su último trabajo fue la serie 'Countdown' (2025) de Amazon Prime Video, donde formó parte del reparto principal junto a actores como Jensen Ackles, Jessica Camacho, Violett Beane, Elliot Knight y Uli Latukefu.

