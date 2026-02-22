HOYSuscripcion LR Focus

Tío de Kurt Cobain asegura que legendario líder de Nirvana no se suicidó: “Fue asesinado”

Gary Cobain, quien conoció completamente a su sobrino Kurt Cobain, insiste en que el cantante “fue asesinado” y acusó a la policía por su nula investigación del caso. 

La muerte de Kurt Cobain, líder de Nirvana, fue anunciada el 5 de abril de 1994. Foto: Rolling Stone.
Gary Cobain, tío del legendario líder del grupo Nirvana, Kurt Cobain, afirmó que su sobrino fue "asesinado" y acusó a la policía de realizar una investigación "descuidada" del asunto. Cabe recordar que el cuerpo del icónico cantante fue encontrado el 8 de abril de 1994 en su casa de Seattle por un electricista, y la investigación sobre su muerte concluyó con un veredicto de suicidio.

Según el médico forense del condado de King, Cobain murió de una herida de bala autoinfligida con una escopeta Remington Modelo 11 calibre 20. Sin embargo, este veredicto ha sido objeto de críticas por parte de varios teóricos de la conspiración a lo largo de los años, quienes afirman que Cobain fue asesinado, y un equipo no oficial de científicos forenses afirmó:

"Tenemos que hacer algo al respecto", al elaborar una serie de afirmaciones que, según creen, respaldan su argumento de que el vocalista de Nirvana no se suicidó.

Tío de Kurt Cobain no cree que el cantante se haya suicidado

Gary Cobain, quien conoció a la perfección a Kurt Cobain, dio una entrevista al Daily Mail e insistió en que su sobrino fue asesinado y alegó que el abuelo de la estrella de Nirvana, Leland, pensó lo mismo antes de morir. Consideró también la renovada atención sobre el caso como una señal de que "alguien finalmente se dio cuenta".

También expresó sus dudas sobre el arma que su sobrino usó para dispararse, afirmando que no esperaba que Cobain disparara la escopeta mientras se apuntaba a sí mismo. "Debería haber huellas por toda el arma. El arma medía 114 centímetros de largo; no creo que yo mismo pudiera alcanzarla", afirmó el tío del cantante.

Autoridades insisten en que Kurt Cobain se suicidó

A pesar de las afirmaciones de algunos sectores sobre la muerte de Kurt Cobain, las autoridades se han mantenido firmes en su postura sobre que su muerte fue un suicidio. Un portavoz del Departamento de Policía de Seattle (SPD) declaró anteriormente: “Kurt Cobain se suicidó en 1994. Esta sigue siendo la postura del Departamento de Policía de Seattle”.

En respuesta a las afirmaciones forenses, un portavoz de la Oficina del Médico Forense declaró: “La Oficina del Médico Forense del Condado de King colaboró ​​con la policía local, realizó una autopsia completa y siguió todos sus procedimientos para determinar que la causa de la muerte fue un suicidio”, señalaron.

Afirmaron estar dispuestos a revisar las conclusiones “si surgen nuevas pruebas”, pero que “hasta la fecha no han visto nada que justifique la reapertura de este caso y nuestra determinación previa de la muerte”.

