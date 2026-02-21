HOYSuscripcion LR Focus

Viña del Mar 2026: artistas confirmados, cartelera por fechas, dónde ver y todo sobre el festival de música más importante de Chile

¿Quién se llevará la Gaviota de Platino? El Festival de Viña del Mar 2026 ofrecerá seis noches llenas de música y competencia, con artistas como Gloria Estefan y Matteo Bocelli entre los invitados.

Juanes también figura entre los artistas invitados en Viña del Mar 2026.
Juanes también figura entre los artistas invitados en Viña del Mar 2026. | Foto: composición LR/Viña del Mar

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar regresa con su edición número 65 entre el 22 y el 27 de febrero de 2026, en el tradicional anfiteatro de la Quinta Vergara, en Chile. Se trata del evento musical más influyente de Latinoamérica, con una programación que combina grandes estrellas internacionales, humoristas, las competencias que han marcado su historia y la entrega del máximo galardón: la Gaviota de Platino.

La expectación es alta: cada jornada reunirá a miles de asistentes y millones de espectadores en televisión y streaming. La mezcla de música, humor y competencia convierte a Viña 26 en un espectáculo único, donde el público —conocido como 'El Monstruo'— tiene un rol decisivo en la recepción de cada artista.

lr.pe

Artistas confirmados y cartelera por fechas en Viña del Mar 2026

La organización del Festival de Viña del Mar 2026 reveló una parrilla oficial que combina artistas de distintos géneros musicales y generaciones. Entre los nombres internacionales se encuentran figuras como el grupo de k-pop NMIXX, Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Juanes, Yandel y Matteo Bocelli. En particular, el cantante e hijo del tenor Andrea Bocelli regresa a la Quinta Vergara con un doble rol: además de presentarse en el escenario, será parte del jurado, dos años después de haber conquistado al exigente 'Monstruo' en la Quinta Vergara.

  • Domingo 22: Gloria Estefan, Stefan Kramer (humor), Matteo Bocelli
  • Lunes 23: Pet Shop Boys, Rodrigo Villegas (humor), Bomba Estéreo
  • Martes 24: Jesse & Joy, Esteban Düch (humor), NMIXX
  • Miércoles 25: Juanes, Asskha Sumathra (humor), Ke Personajes
  • Jueves 26: Mon Laferte, Piare Con Pe (humor), Yandel Sinfónico
  • Viernes 27: Paulo Londra, Pastor Rocha (humor), Pablo Chill-E, Milo J
Artistas invitados en Viña del Mar 2026. Foto: Viña del Mar

Artistas invitados en Viña del Mar 2026. Foto: Viña del Mar

Competencia por la Gaviota de Platino y la Gaviota de Plata

El Festival de Viña del Mar 2026 también dará espacio a las competencias Folclórica e Internacional, con representantes de países como Argentina, México, España, Italia y República Dominicana, todos en busca de la codiciada Gaviota de Plata en sus respectivas categorías.

A la par, nombres de gran peso como Gloria Estefan, Juanes, Pet Shop Boys y Yandel elevan las expectativas al perfilarse como posibles candidatos a la Gaviota de Platino, el máximo galardón del certamen. Para alcanzar este reconocimiento, el artista debe cumplir dos requisitos esenciales: mantener un vínculo sólido con el público de la Quinta Vergara y contar con más de tres décadas de trayectoria musical.

Competencia internacional en Viña del Mar 2026. Foto: Viña del Mar

Competencia internacional en Viña del Mar 2026. Foto: Viña del Mar

Competencia folclórica en Viña del Mar 2026. Foto: Viña del Mar

Competencia folclórica en Viña del Mar 2026. Foto: Viña del Mar

¿A qué hora ver la transmisión de Viña del Mar 2026?

Cada noche del Festival de Viña del Mar 2026 comenzará a las 8.45 p. m. en Chile, con transmisión en vivo desde la Quinta Vergara para todo el país y señal internacional disponible en distintas plataformas. Previamente, las puertas del recinto se abrirán para el público a las 6.00 p. m. Los animadores de esta edición serán Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes conducirán las seis noches del evento.

  • Viña del Mar 2026 en México, El Salvador y Costa Rica: 5.45 p. m. del 22 de febrero
  • Viña del Mar 2026 en Perú, Colombia y Ecuador: 6.45 p. m. del 22 de febrero
  • Viña del Mar 2026 en Venezuela y Bolivia: 7.45 p. m. del 22 de febrero
  • Viña del Mar 2026 en Chile, Argentina y Uruguay: 8.45 p. m. del 22 de febrero
  • Viña del Mar 2026 en España: 12.45 a. m. del lunes 23 de febrero.

¿Dónde ver el festival de Viña del Mar 2026 por televisión y online?

En Chile, la transmisión oficial estará a cargo de Canal 13 y TVN, que compartirán la señal abierta. Ambos canales ofrecerán cobertura completa, incluyendo la alfombra roja y entrevistas previas. En otros países de Latinoamérica, la señal será distribuida por cadenas asociadas, garantizando que el festival llegue a millones de hogares.

Además, el festival de Viña del Mar 2026 también podrá seguirse en vivo vía Disney+, plataforma que transmitirá cada jornada de manera simultánea con la señal televisiva. Para acceder, se requiere una suscripción activa.

