UPC realiza semana de emprendimiento con expositores de Perú y Alemania
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) organiza un evento tecnológico del 4 al 7 de noviembre, enfocado en innovación, liderazgo y networking para más de 60.000 estudiantes.
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) organiza cabo un evento tecnológico dedicado a la innovación, el liderazgo y el networking en sus sedes de San Isidro, Monterrico y San Miguel. La actividad, organizada por la Dirección de Iniciativa Empresarial (StarUPC), comenzó el 4 de noviembre y finalizará el 7 del mismo mes. Más de 60.000 estudiantes participan con el objetivo de incentivar su faceta más emprendedora.
La Semana del Emprendimiento se está llevando a cabo desde 4 de noviembre. Foto: UPC
¿Qué es lo más destacable del evento?
Fundadores de startups, ejecutivos, inversionistas y público en general han sido convocados para vivir una experiencia integral que incluye 41 eventos —presenciales y virtuales— orientados a promover la creatividad y el aprendizaje colaborativo.
El evento es gratuito y está abierto a todas las personas interesadas. Estudiantes, fundadores, ejecutivos, inversionistas, profesionales de todas las edades y público en general podrán participar en esta experiencia dedicada a la innovación, creación de redes y el desarrollo de nuevas oportunidades en el ecosistema emprendedor.
¿Quiénes participarán en el evento?
El evento cuenta con la participación de 50 expositores nacionales e internacionales, quienes comparten sus experiencias y ofrecen orientación a los asistentes para fortalecer el crecimiento personal y profesional en diversos ámbitos. Esta actividad tecnológica se realiza gracias al respaldo de partners y aliados estratégicos como PromPerú, Entel, Estudio Rebaza, María Almenara, Krealo, Komatsu y Shift, comprometidos con el impulso del espíritu emprendedor.
Entre los expositores más destacados se encuentran:
- Hap Klopp, fundador y CEO histórico de The North Face
- Carlos Añaños, fundador de Grupo AJE y Tiyapuy.
- El Cholo Mena (Fu Man Chu)
- Carlos Armando de la Flor (María Almenara)
- Michael Moldauer (Mercado 28)
- Sol Espinoza (Mein)
- Shift
- Komatsu
- Mitsui
- Entel
- Mibanco
- Krealo
¿Qué actividades incluyen en la agenda?
- Ceremonias y paneles con fundadores y CEOs referentes
- Workshops hands-on sobre pitch, ventas, modelos de negocio, IA y validación de ideas
- Competencias como el Pitch Competition, donde las mejores startups limeñas se lucen ante todo el ecosistema y luchan por premios que impulsan su crecimiento
- Activaciones gastronómicas, wellness, tecnología y retos de creatividad, para que cada participante explore nuevas audiencias y herramientas
- Espacios de networking, encuentros con fondos de inversión y VCs, y oportunidades de alianzas directas con corporativos líderes