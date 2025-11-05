UPC realiza semana de emprendimiento con expositores de Perú y Alemania

La UPC está organizando un evento tecnológico con el fin de priorizar la innovación, liderazgo y networking. | Foto: composición LR/Bussiness Empresarial

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) organiza cabo un evento tecnológico dedicado a la innovación, el liderazgo y el networking en sus sedes de San Isidro, Monterrico y San Miguel. La actividad, organizada por la Dirección de Iniciativa Empresarial (StarUPC), comenzó el 4 de noviembre y finalizará el 7 del mismo mes. Más de 60.000 estudiantes participan con el objetivo de incentivar su faceta más emprendedora.

La Semana del Emprendimiento se está llevando a cabo desde 4 de noviembre. Foto: UPC

¿Qué es lo más destacable del evento?

Fundadores de startups, ejecutivos, inversionistas y público en general han sido convocados para vivir una experiencia integral que incluye 41 eventos —presenciales y virtuales— orientados a promover la creatividad y el aprendizaje colaborativo.

El evento es gratuito y está abierto a todas las personas interesadas. Estudiantes, fundadores, ejecutivos, inversionistas, profesionales de todas las edades y público en general podrán participar en esta experiencia dedicada a la innovación, creación de redes y el desarrollo de nuevas oportunidades en el ecosistema emprendedor.

¿Quiénes participarán en el evento?

El evento cuenta con la participación de 50 expositores nacionales e internacionales, quienes comparten sus experiencias y ofrecen orientación a los asistentes para fortalecer el crecimiento personal y profesional en diversos ámbitos. Esta actividad tecnológica se realiza gracias al respaldo de partners y aliados estratégicos como PromPerú, Entel, Estudio Rebaza, María Almenara, Krealo, Komatsu y Shift, comprometidos con el impulso del espíritu emprendedor.

Entre los expositores más destacados se encuentran:

Hap Klopp, fundador y CEO histórico de The North Face

Carlos Añaños, fundador de Grupo AJE y Tiyapuy.

El Cholo Mena (Fu Man Chu)

Carlos Armando de la Flor (María Almenara)

Michael Moldauer (Mercado 28)

Sol Espinoza (Mein)

Shift

Komatsu

Mitsui

Entel

Mibanco

Krealo

¿Qué actividades incluyen en la agenda?