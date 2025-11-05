HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

UPC realiza semana de emprendimiento con expositores de Perú y Alemania

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) organiza un evento tecnológico del 4 al 7 de noviembre, enfocado en innovación, liderazgo y networking para más de 60.000 estudiantes.

La UPC está organizando un evento tecnológico con el fin de priorizar la innovación, liderazgo y networking.
La UPC está organizando un evento tecnológico con el fin de priorizar la innovación, liderazgo y networking. | Foto: composición LR/Bussiness Empresarial

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) organiza cabo un evento tecnológico dedicado a la innovación, el liderazgo y el networking en sus sedes de San Isidro, Monterrico y San Miguel. La actividad, organizada por la Dirección de Iniciativa Empresarial (StarUPC), comenzó el 4 de noviembre y finalizará el 7 del mismo mes. Más de 60.000 estudiantes participan con el objetivo de incentivar su faceta más emprendedora.

La Semana del Emprendimiento se está llevando a cabo desde 4 de noviembre. Foto: UPC

La Semana del Emprendimiento se está llevando a cabo desde 4 de noviembre. Foto: UPC

¿Qué es lo más destacable del evento?

Fundadores de startups, ejecutivos, inversionistas y público en general han sido convocados para vivir una experiencia integral que incluye 41 eventos —presenciales y virtuales— orientados a promover la creatividad y el aprendizaje colaborativo.

El evento es gratuito y está abierto a todas las personas interesadas. Estudiantes, fundadores, ejecutivos, inversionistas, profesionales de todas las edades y público en general podrán participar en esta experiencia dedicada a la innovación, creación de redes y el desarrollo de nuevas oportunidades en el ecosistema emprendedor.

¿Quiénes participarán en el evento?

El evento cuenta con la participación de 50 expositores nacionales e internacionales, quienes comparten sus experiencias y ofrecen orientación a los asistentes para fortalecer el crecimiento personal y profesional en diversos ámbitos. Esta actividad tecnológica se realiza gracias al respaldo de partners y aliados estratégicos como PromPerú, Entel, Estudio Rebaza, María Almenara, Krealo, Komatsu y Shift, comprometidos con el impulso del espíritu emprendedor.

Entre los expositores más destacados se encuentran:

  • Hap Klopp, fundador y CEO histórico de The North Face
  • Carlos Añaños, fundador de Grupo AJE y Tiyapuy.
  • El Cholo Mena (Fu Man Chu)
  • Carlos Armando de la Flor (María Almenara)
  • Michael Moldauer (Mercado 28)
  • Sol Espinoza (Mein)
  • Shift
  • Komatsu
  • Mitsui
  • Entel
  • Mibanco
  • Krealo

¿Qué actividades incluyen en la agenda?

  • Ceremonias y paneles con fundadores y CEOs referentes
  • Workshops hands-on sobre pitch, ventas, modelos de negocio, IA y validación de ideas
  • Competencias como el Pitch Competition, donde las mejores startups limeñas se lucen ante todo el ecosistema y luchan por premios que impulsan su crecimiento
  • Activaciones gastronómicas, wellness, tecnología y retos de creatividad, para que cada participante explore nuevas audiencias y herramientas
  • Espacios de networking, encuentros con fondos de inversión y VCs, y oportunidades de alianzas directas con corporativos líderes
