Rodrigo González critica a María Pía Copello tras estreno de su canal en YouTube: “Se estaba victimizando”

El estreno del canal de streaming +QTV, de la influencer María Pía Copello, causó bastante revuelo, no solo por los nuevos talentos que anunció, sino también por su drástico cambio al alejarse de la televisión tradicional. Sin embargo, durante el lanzamiento, la exconductora compartió que tanto ella como su familia enfrentaron críticas y cuestionamientos en redes sociales. Al respecto, Rodrigo González no se contuvo y criticó fuertemente la reacción de Copello, afirmando que no fue la más adecuada y que habría intentado hacerse la víctima ante las críticas.

Rodrigo González 'Peluchín' cuestionó María Pía Copello

El conductor de 'Amor y Fuego' consideró inapropiado que se relacionara la controversia del canal +QTV con el negocio de la hija de María Pía Copello, subrayando que fue la propia influencer quien decidió hacerlo público. "Se estaba victimizando. 'Con mi familia, que no sé qué'. Si ella es la que manda a la hija al frente y es la que decide", comentó.

Así mismo, 'Peluchín' fue claro al señalar que el público puede cuestionar. "No me vas a decir que una niña de 9 años va a hacer un emprendimiento. O sea, sí, todo lo que tú quieras, pero a ver, si tú la pones ahí y después, no pidas (críticas). La gente tiene derecho a opinar, a pensar y a ser suspicaz y a todo lo que sea. Si sabes lo que estás haciendo y estás tomando esa decisión como adulta, no mandes al frente a la niña para defenderte, ¿no?", enfatizó.

María Pía Copello defendió el emprendimiento de su hija menor

Hace poco, María Pía Copello lanzó oficialmente su canal de streaming +QTV en YouTube, donde incluso advirtió sobre posibles acciones legales contra quienes cuestionen el emprendimiento de su hija. En el programa, la conductora rechazó los ataques virtuales hacia ‘Catitejas’, defendiendo que se trata de un negocio legítimo que nació como un proyecto escolar y asegurando que su comunidad conoce el origen del emprendimiento.

"Se han metido con el negocio de mi hija ‘Catitejas’, a mi modo de ver, y creo que la gente que me está viendo, lo más bajo que puede pasar, porque realmente es algo que mi comunidad sabe cómo surgió", sentenció la conductora del podcast 'Sin más que decir'.