Mayra Goñi se refirió a cómo se siente en esta etapa y compartió detalles sobre lo que valora cuando alguien intenta conquistarla. La artista aseguró que disfruta los gestos de atención y no ocultó su postura frente a las citas.

En los últimos meses, su nombre apareció vinculado a distintas figuras del espectáculo, como el streamer Neutro y un actor con quien compartirá pantalla en una próxima producción. Sin embargo, la intérprete nunca oficializó un romance y prefirió mantener reserva.

Mayra Goñi y lo que espera de un hombre para conquistarla

Consultada sobre qué debería hacer un galán para llamar su atención, la actriz fue directa al responder. Para ella, el gesto cuenta y la iniciativa marca la diferencia en una salida.

“A mí, para conquistarme, tienen que pagar toda la cena. Si quiere mitad cada uno, doy mi parte y le digo chau”, precisó Mayra en declaraciones para Trome. “Estoy acostumbrada a que me cortejen y engrían”, acotó, al explicar que ese trato forma parte de lo que considera importante en una relación.

Mayra Goñi confiesa que trata de no exponer su vida privada

Fuera del ámbito sentimental, Goñi también habló sobre la forma en que protege su vida privada. Reconoció que la exposición constante desde temprana edad la llevó a tomar distancia de ciertos aspectos personales. “Entendí que debo hacer mis cosas de manera más privada. No se puede vivir con la libertad que cualquiera quisiera”, expresó.

Además, admitió que no disfruta tomarse fotos ni usar redes sociales, aunque entiende su importancia. “No me gusta tomarme fotos y mis amigas me dicen que debería sacar provecho. Pero en estos tiempos el artista que no aprovecha sus redes está muerto. Lo sé muy bien y por eso he comprado una camarita para grabar contenido”, puntualizó.