La conductora Mávila Huertas ofreció detalles sobre la etapa que atraviesa junto a Roberto Reátegui, luego de volver a estar juntos tras más de una década. Durante una entrevista con Magaly Medina, explicó que el amor no implica compartir vivienda, una postura que llamó la atención del público.

La conversación tuvo lugar en el podcast de Magaly Medina, donde la comunicadora despejó dudas sobre su rutina diaria. La revelación sorprendió a la popular 'Urraca', ya que la pareja decidió mantener espacios separados pese a la reconciliación.

Mávila Huertas explica por qué no vive con Roberto Reátegui

La periodista señaló que su elección responde a motivos prácticos. Tras mudarse a San Isidro durante el tiempo en que estuvieron distanciados, priorizó la cercanía con sus centros laborales. El tráfico y las largas distancias influyeron en esa determinación, según precisó.

“Lo que pasa que Roberto es tu vecino, pero yo me mudé durante el tiempo que nos separamos a San Isidro porque me resultaba mucho más cómodo llegar al canal y cuando empecé a trabajar en dos medios todavía no podía con el tráfico perdía mucho tiempo manejando y dije me voy… Ahora que hemos vuelto yo le dije ‘No hay manera de que yo regresé a La Molina’ porque realmente para efectos prácticos me resulta mucho…. valoro más mi tiempo…”, afirmó Mávila.

Mávila Huertas y su decisión de mantener independencia personal

Ante la consulta sobre si le resulta complicado no convivir con su pareja, Huertas descartó cualquier incomodidad. Aseguró que su día a día transcurre con tranquilidad y con la compañía que eligió desde hace años.

“A mí me parece fantástico, yo duermo bueno no sola, con el gato y con el perro y él me dice ‘yo no puedo con el gato, no puedo con el perro’ bueno ahí están el gato y el perro tienen su sitio, se han ganado su lugar y estaban antes del reencuentro así que…”, sostuvo, dejando en claro la importancia de sus mascotas en su vida.