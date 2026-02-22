Vanessa López desafió a Carlos 'Tomate' Barraza a aclarar si tuvo o no una relación oculta con Andrea Muñoz, expareja de su primo, José María 'Manzana' Barraza. El pedido se dio luego de que el cantante enviara un largo comunicado por redes desmintiendo que López le haya ganado un proceso de tenencia compartida. Según la empresaria, 'Tomate' debería pronunciarse de la misma manera para aclarar el presunto romance que tuvo con Muñoz.

"Tantas veces que me demandaste innecesariamente, imagínate, igual ya perdiste credibilidad en todo. Así como aclaras con comunicado incluido algo que ya no procedió, ni se dio, ¿por qué no aclaras también así lo de haberte metido con la comadre usando al niño? ¿por qué también no aclaras o mandas comunicado?, respondió López en sus redes. Como se conoce, Andrea Muñoz se presentó en el programa 'Magaly TV, la Firme', donde reveló chats cariñosos que le pertenecerían al cantante.

Vanessa López reta a 'Tomate' Barraza por Andrea Muñoz

De acuerdo con Vanessa, existe una falta de iniciativa por parte del padre de su hija para referirse a lo expuesto por Muñoz frente a Magaly Medina, pues hasta el momento no ha emitido ningún comunicado sobre el tema, y tampoco ha impuesto una demanda en contra de ella. La también influencer cuestionó que Barraza continúe, de alguna manera, ignorando las fuertes declaraciones de la expareja de su primo 'Manzana'.

"¿Por qué sigues negándoselo a todo el mundo? Supuestamente la ibas a demandar por mentirosa, ¿dónde está? Tu demanda no la vemos, queremos ver qué dices, qué comunicado mandas sobre el tema, ¿o todo lo mencionado por esa persona es verdad? Pronúnciate también, queremos verlo", exhortó.

Recordar que hace unos días, 'Tomate' Barraza tan solo atinó a responder con una escueta frase al momento de ser consultado por los 'urracos' de Magaly sobre el asunto con Andrea Muñoz. "En este país, qué fácil es pasar de héroe a villano", dijo.