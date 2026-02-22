HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Entrenador de Sesi Bauru destacó nivel de Alianza Lima y Regatas: "Las jugadoras peruanas tienen coraje"

El brasileño Modenesi Henrique, finalista del Sudamericano de Vóley, resaltó la "buena calidad técnica" de los equipos peruanos a los que enfrentó en el torneo.

Sesi Bauru le ganó a Regatas en fase de grupos y a Alianza Lima por semifinales. Foto: composición de LR/FPV
Sesi Bauru le ganó a Regatas en fase de grupos y a Alianza Lima por semifinales. Foto: composición de LR/FPV

Alianza Lima fue el último rival del Sesi Bauru en su camino rumbo a la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Aunque el equipo brasileño se impuso por 3-0, el trámite del partido fue más parejo de lo que podría sugerir el marcador, sobre todo en el último set. Así lo reconoció el entrenador del cuadro finalista, Modenesi Henrique.

"Fue un partido, como cualquier semifinal, muy difícil. Sabíamos de la calidad de Alianza y por eso jugamos con mucha energía. Si bajábamos el ritmo, todo el coliseo estaría junto (a ellas) y sería difícil para nosotros, como fue en el último set. Estuvimos muy bien en el ataque y también funcionó bastante el sistema defensivo, principalmente en los primeros dos sets. Eso nos dio la posibilidad de llegar al tercero con ventaja y crear presión en el equipo adversario", declaró el estratega al final del encuentro.

PUEDES VER: Camila Brait, brasileña de Osasco, resalta al Perú por organización del Sudamericano 2026: 'Es un país que respira vóley'

lr.pe

Entrenador de Sesi Bauru: "El vóley peruano está volviendo a crecer"

Henrique no se conformó con resaltar el nivel de cuadro blanquiazul, sino que también recordó el juego contra Regatas, su otro rival peruano, al que enfrentó en la fase de grupos.

"Es muy difícil jugar aquí. Los equipos son muy buenos técnicamente. El partido contra Regatas fue muy difícil, tenso y nervioso porque necesitábamos ganar para clasificar", sostuvo, para luego destacar el resurgimiento del deporte de la net en nuestro país.

"Felicito a las jugadoras peruanas por la calidad técnica que tienen. Son jugadoras con coraje. El vóley femenino peruano está volviendo a crecer y eso es muy bueno para que en Sudamérica y Brasil tengamos más encuentros fuertes", culminó.

PUEDES VER: Ignacio Buse perdió 2-0 ante Alejandro Tabilo por la semifinal del Rio Open 2026

lr.pe

¿A qué hora se juega la final del Sudamericano de Vóley 2026?

El partido entre Sesi Bauru y Osasco, para definir al campeón del torneo, se jugará este domingo 22 de febrero a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana). Poco antes, Alianza Lima y San Martín se enfrentarán por el tercer lugar, desde las 2.45 p. m.

Notas relacionadas
Alianza Lima peleó, pero no le alcanzó: cayó 3-0 contra Sesi Bauru y jugará por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima peleó, pero no le alcanzó: cayó 3-0 contra Sesi Bauru y jugará por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

LEER MÁS
¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026?

¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026?

LEER MÁS
Camila Brait, brasileña de Osasco, resalta al Perú tras clasificar a semifinales del Sudamericano de Vóley 2026: "Es un país que respira vóley"

Camila Brait, brasileña de Osasco, resalta al Perú tras clasificar a semifinales del Sudamericano de Vóley 2026: "Es un país que respira vóley"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

LEER MÁS
¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín HOY por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026?

¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín HOY por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026?

LEER MÁS
Alianza Lima peleó, pero no le alcanzó: cayó 3-0 contra Sesi Bauru y jugará por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima peleó, pero no le alcanzó: cayó 3-0 contra Sesi Bauru y jugará por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cédula de votación para las Elecciones 2026: detalles y cómo realizar tu voto de forma correcta

[ESPN 2, En Vivo] Barcelona - Levante HOY por LaLiga de España 2026: sigue el minuto a minuto

¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín HOY por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026?

Deportes

[ESPN 2, En Vivo] Barcelona - Levante HOY por LaLiga de España 2026: sigue el minuto a minuto

¿Cómo ver Alianza Lima vs San Martín HOY por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026?

Julieta Lazcano recordó su paso por Alianza Lima y admitió que le gustaría volver: "El club superó mis expectativas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cédula de votación para las Elecciones 2026: detalles y cómo realizar tu voto de forma correcta

Lucinda Vásquez: ¿quién es Raul Espíritu, el accesitario de 80 años, que la reemplazará en el Congreso?

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato presidencial de Integridad Democrática?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025