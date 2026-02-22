Sesi Bauru le ganó a Regatas en fase de grupos y a Alianza Lima por semifinales. Foto: composición de LR/FPV

Sesi Bauru le ganó a Regatas en fase de grupos y a Alianza Lima por semifinales. Foto: composición de LR/FPV

Alianza Lima fue el último rival del Sesi Bauru en su camino rumbo a la final del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026. Aunque el equipo brasileño se impuso por 3-0, el trámite del partido fue más parejo de lo que podría sugerir el marcador, sobre todo en el último set. Así lo reconoció el entrenador del cuadro finalista, Modenesi Henrique.

"Fue un partido, como cualquier semifinal, muy difícil. Sabíamos de la calidad de Alianza y por eso jugamos con mucha energía. Si bajábamos el ritmo, todo el coliseo estaría junto (a ellas) y sería difícil para nosotros, como fue en el último set. Estuvimos muy bien en el ataque y también funcionó bastante el sistema defensivo, principalmente en los primeros dos sets. Eso nos dio la posibilidad de llegar al tercero con ventaja y crear presión en el equipo adversario", declaró el estratega al final del encuentro.

Entrenador de Sesi Bauru: "El vóley peruano está volviendo a crecer"

Henrique no se conformó con resaltar el nivel de cuadro blanquiazul, sino que también recordó el juego contra Regatas, su otro rival peruano, al que enfrentó en la fase de grupos.

"Es muy difícil jugar aquí. Los equipos son muy buenos técnicamente. El partido contra Regatas fue muy difícil, tenso y nervioso porque necesitábamos ganar para clasificar", sostuvo, para luego destacar el resurgimiento del deporte de la net en nuestro país.

"Felicito a las jugadoras peruanas por la calidad técnica que tienen. Son jugadoras con coraje. El vóley femenino peruano está volviendo a crecer y eso es muy bueno para que en Sudamérica y Brasil tengamos más encuentros fuertes", culminó.

¿A qué hora se juega la final del Sudamericano de Vóley 2026?

El partido entre Sesi Bauru y Osasco, para definir al campeón del torneo, se jugará este domingo 22 de febrero a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana). Poco antes, Alianza Lima y San Martín se enfrentarán por el tercer lugar, desde las 2.45 p. m.