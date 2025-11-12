HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     
Espectáculos

¿Quién es Roberto Reátegui? El escritor que retomó su relación con Mávila Huertas tras 12 años de separación

Mávila Huertas y Roberto Reátegui se casaron en 2009 y compartieron varios proyectos profesionales y personales antes de separarse en 2013.

Roberto Reátegui es un conocido escritor y productor de televisión que estuvo casado con Mónica Delta y Mávila Huertas.
Roberto Reátegui es un conocido escritor y productor de televisión que estuvo casado con Mónica Delta y Mávila Huertas. | Foto: composición LR/Libros a mí/ATV

La periodista Mávila Huertas confirmó a través de sus redes sociales que se ha reconciliado con el escritor y productor Roberto Reátegui, luego de doce años de separación. Ambos compartieron mensajes de gratitud y esperanza por esta nueva etapa en su relación. La noticia ha generado gran repercusión entre sus seguidores, quienes celebran el regreso de esta pareja emblemática.

¿Quién es Roberto Reátegui?

Nacido en Lima en 1959, Roberto Reátegui es una figura literaria reconocida por combinar hechos históricos, ficción y realidad nacional en sus novelas. Entre sus obras más conocidas se encuentran: 'Siete pelícanos', 'Retro' y 'Diva y el fantasma del Amazonas', entre otras.

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

lr.pe

Además de ser conocido por sus novelas literarias, Roberto Reátegui ha trabajado en distintos medios de comunicación como productor de noticieros y programas informativos. Durante esa etapa, mientras laboraba en América Noticias, conoció a la periodista Mávila Huertas, con quien inició una relación en 2002 y se casó en 2009. Con la conductora de televisión compartió diversos proyectos personales y profesionales, y estuvieron casados durante cuatro años, hasta su separación en 2013.

Su matrimonio con Mónica Delta

Antes de iniciar una relación con Mávila Huertas, el productor estuvo casado durante mucho tiempo con la conductora de televisión Mónica Delta. Durante su matrimonio, tuvieron dos hijos en común. En ese periodo, mientras atravesaba la separación con la periodista, conoció a una joven Mávila Huertas, quien años más tarde se convertiría en su esposa.

PUEDES VER: Mávila Huertas revela que le pidió matrimonio a Roberto Reátegui tras accidente: “Renacimos juntos”

lr.pe

En una entrevista con Beto Ortiz en 2009, Mónica Delta aclaró que su relación con el productor ya había terminado y afirmó que su mayor preocupación era cómo sus hijos tomarían la ruptura.

''Eso me dio tiempo a mí de hablar con Roberto y a poner las cosas en ese momento en su lugar. No era tanto que a mí me agarre de sorpresa porque ya estábamos, pero lo que no quería es que les hicieran daño a mis hijos'', explicó en una entrevista a Beto Ortiz en el desaparecido programa 'Enemigos Íntimos'.

La reconciliación con Mávila Huertas

Luego de trece años de separación y tras haber culminado un breve romance con el exministro Miguel Castillo, Mávila Huertas confirmó que su relación con Roberto Reátegui volvió a florecer. A su llegada al canal ATV, la periodista fue abordada por un reportero del programa 'Magaly TV: la firme' y expresó su felicidad por haber retomado su vínculo con su exesposo.

''Roberto ha vuelto a mis redes sociales. Estoy muy contenta y creo que él también'', dijo la comunicadora, confirmando lo que hasta ese momento era un secreto a voces.

Notas relacionadas
¿Cómo inició la historia de amor entre Mávila Huertas y el exministro Luis Miguel Castilla?

¿Cómo inició la historia de amor entre Mávila Huertas y el exministro Luis Miguel Castilla?

LEER MÁS
Mónica Delta y la vez que confesó que Magaly Medina le advirtió sobre AMPAY: ¿qué dijo la periodista?

Mónica Delta y la vez que confesó que Magaly Medina le advirtió sobre AMPAY: ¿qué dijo la periodista?

LEER MÁS
Mávila Huertas: ¿qué edad tiene y cuántos años de diferencia se lleva con Luis Miguel Castilla?

Mávila Huertas: ¿qué edad tiene y cuántos años de diferencia se lleva con Luis Miguel Castilla?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también"

LEER MÁS
¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

LEER MÁS
Revelan el monto de la pensión de alimentos que solicita Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán: incluye pago de nana y colegio

Revelan el monto de la pensión de alimentos que solicita Melissa Linares, la madre de la hija de Paco Bazán: incluye pago de nana y colegio

LEER MÁS
¿Quién es Melissa Linares Mori, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué lo denuncia?

¿Quién es Melissa Linares Mori, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué lo denuncia?

LEER MÁS
Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

Melissa Linares, expareja de Paco Bazán, lo denuncia por supuesto incumplimiento de pensión de alimentos: "Mi hija tiene necesidades"

LEER MÁS
Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

Magaly Medina presenta a la nueva pareja de Mávila Huertas y ella 'grita' su amor: "Lo que se ve, no se pregunta"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sutep anuncia paro este 13 de noviembre: docentes acatan huelga nacional y Minedu aclara situación de clases

Miguel Trauco y su emotivo calificativo al recordar a Ricardo Gareca en la selección peruana: “Era mi viejo”

DT de Rusia, Valeri Karpin dio su rotundo análisis sobre el empate de Perú vs Rusia: “Fue un buen y digno oponente”

Espectáculos

¿Quién es Melissa Linares Mori, madre de la última hija de Paco Bazán y por qué lo denuncia?

Xiomy Kanashiro responde a las especulaciones de boda con Jefferson Farfán: "Estoy esperando la pedida de mano"

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quiénes son las madres de sus herederos?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sindicato de PetroPerú alerta sobre cese de operaciones en Talara: "Pone en riesgo la percepción de regalías y canon petrolero"

Fiscalía pide 49 años de prisión para gobernador de Tacna

JNJ cita a Delia Espinoza a declarar por presunta obstaculización del retorno de Patricia Benavides

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025