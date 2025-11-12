¿Quién es Roberto Reátegui? El escritor que retomó su relación con Mávila Huertas tras 12 años de separación
Mávila Huertas y Roberto Reátegui se casaron en 2009 y compartieron varios proyectos profesionales y personales antes de separarse en 2013.
La periodista Mávila Huertas confirmó a través de sus redes sociales que se ha reconciliado con el escritor y productor Roberto Reátegui, luego de doce años de separación. Ambos compartieron mensajes de gratitud y esperanza por esta nueva etapa en su relación. La noticia ha generado gran repercusión entre sus seguidores, quienes celebran el regreso de esta pareja emblemática.
¿Quién es Roberto Reátegui?
Nacido en Lima en 1959, Roberto Reátegui es una figura literaria reconocida por combinar hechos históricos, ficción y realidad nacional en sus novelas. Entre sus obras más conocidas se encuentran: 'Siete pelícanos', 'Retro' y 'Diva y el fantasma del Amazonas', entre otras.
Además de ser conocido por sus novelas literarias, Roberto Reátegui ha trabajado en distintos medios de comunicación como productor de noticieros y programas informativos. Durante esa etapa, mientras laboraba en América Noticias, conoció a la periodista Mávila Huertas, con quien inició una relación en 2002 y se casó en 2009. Con la conductora de televisión compartió diversos proyectos personales y profesionales, y estuvieron casados durante cuatro años, hasta su separación en 2013.
Su matrimonio con Mónica Delta
Antes de iniciar una relación con Mávila Huertas, el productor estuvo casado durante mucho tiempo con la conductora de televisión Mónica Delta. Durante su matrimonio, tuvieron dos hijos en común. En ese periodo, mientras atravesaba la separación con la periodista, conoció a una joven Mávila Huertas, quien años más tarde se convertiría en su esposa.
En una entrevista con Beto Ortiz en 2009, Mónica Delta aclaró que su relación con el productor ya había terminado y afirmó que su mayor preocupación era cómo sus hijos tomarían la ruptura.
''Eso me dio tiempo a mí de hablar con Roberto y a poner las cosas en ese momento en su lugar. No era tanto que a mí me agarre de sorpresa porque ya estábamos, pero lo que no quería es que les hicieran daño a mis hijos'', explicó en una entrevista a Beto Ortiz en el desaparecido programa 'Enemigos Íntimos'.
La reconciliación con Mávila Huertas
Luego de trece años de separación y tras haber culminado un breve romance con el exministro Miguel Castillo, Mávila Huertas confirmó que su relación con Roberto Reátegui volvió a florecer. A su llegada al canal ATV, la periodista fue abordada por un reportero del programa 'Magaly TV: la firme' y expresó su felicidad por haber retomado su vínculo con su exesposo.
''Roberto ha vuelto a mis redes sociales. Estoy muy contenta y creo que él también'', dijo la comunicadora, confirmando lo que hasta ese momento era un secreto a voces.