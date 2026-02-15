Mávila Huertas contó en detalle la razón por la que no tuvo hijos con el escritor Roberto Reátegui durante el matrimonio que mantuvieron entre 2009 y 2013. Para la periodista, la idea de convertirse en madre por primera vez era uno de los grandes sueños de su vida y un “objetivo claro”.

Sin embargo, reveló que su entonces esposo no compartía ese deseo, lo que impidió que pudiera ser mamá en ese momento. “Creo que él tenía miedo”, señaló la actual conductora del noticiero ‘Ocurre ahora’ de ATV, quien estuvo presente en el podcast de Magaly Medina y habló abiertamente sobre su vida privada.

Mávila Huertas explica por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados

Durante la conversación con Magaly Medina, la comunicadora Mávila Huertas reveló que actualmente no desea convertirse en madre, aunque aclaró que hubo una etapa de su vida en la que sí lo consideró. Ese momento fue cuando estuvo casada con Roberto Reátegui, del que se divorció en 2013 y con quien retomó su relación el año pasado tras doce años separados.

“La única vez que pensé en tener hijos fue cuando me casé con Roberto, porque yo quería un hijo de Roberto y mío. Era un objetivo claro. No era ‘quiero tener un hijo de Mávila’, era un tema de formar una familia con el hombre que había elegido, que tuviera un poco de él y un poco de mí. Y no se me dio”, explicó la periodista con un semblante serio.

Ante la pregunta de Magaly Medina sobre por qué no dio ese paso en su relación, Mávila Huertas explicó que el escritor se mostró “renuente (reacio) ante la idea”. “Creo que él tenía miedo. En ese momento tenía dos hijos adolescentes y no sabía cómo ellos iban a reaccionar”, finalizó.