HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

La conductora del noticiero de ATV, Mávila Huertas, se presentó en el podcast de Magaly Medina y explicó la razón por la que el escritor Roberto Reátegui no quiso tener hijos con ella durante su matrimonio. 

Mávila Huertas tiene actualmente 55 años. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Mávila Huertas tiene actualmente 55 años. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Mávila Huertas contó en detalle la razón por la que no tuvo hijos con el escritor Roberto Reátegui durante el matrimonio que mantuvieron entre 2009 y 2013. Para la periodista, la idea de convertirse en madre por primera vez era uno de los grandes sueños de su vida y un “objetivo claro”.

Sin embargo, reveló que su entonces esposo no compartía ese deseo, lo que impidió que pudiera ser mamá en ese momento. “Creo que él tenía miedo”, señaló la actual conductora del noticiero ‘Ocurre ahora’ de ATV, quien estuvo presente en el podcast de Magaly Medina y habló abiertamente sobre su vida privada.

PUEDES VER: Mávila Huertas se emociona al anunciar su reconciliación con su exesposo Roberto Reátegui tras 12 años separados: 'Estoy muy contenta y creo que él también'

lr.pe

Mávila Huertas explica por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados

Durante la conversación con Magaly Medina, la comunicadora Mávila Huertas reveló que actualmente no desea convertirse en madre, aunque aclaró que hubo una etapa de su vida en la que sí lo consideró. Ese momento fue cuando estuvo casada con Roberto Reátegui, del que se divorció en 2013 y con quien retomó su relación el año pasado tras doce años separados.

“La única vez que pensé en tener hijos fue cuando me casé con Roberto, porque yo quería un hijo de Roberto y mío. Era un objetivo claro. No era ‘quiero tener un hijo de Mávila’, era un tema de formar una familia con el hombre que había elegido, que tuviera un poco de él y un poco de mí. Y no se me dio”, explicó la periodista con un semblante serio.

Ante la pregunta de Magaly Medina sobre por qué no dio ese paso en su relación, Mávila Huertas explicó que el escritor se mostró “renuente (reacio) ante la idea”. “Creo que él tenía miedo. En ese momento tenía dos hijos adolescentes y no sabía cómo ellos iban a reaccionar”, finalizó.

PUEDES VER: Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: 'Nunca voy a poder dar ese paso'

lr.pe
Notas relacionadas
Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

Mávila Huertas confiesa por qué no se divorció de Roberto Reátegui pese a que una pareja anterior quería casarse con ella: "Nunca voy a poder dar ese paso"

LEER MÁS
Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

Mávila Huertas revela todo lo que hizo Roberto Reátegui para reconquistarla tras 12 años separados: "Comencé a descubrir a otra persona"

LEER MÁS
¿Quién es Roberto Reátegui? El escritor que retomó su relación con Mávila Huertas tras 12 años de separación

¿Quién es Roberto Reátegui? El escritor que retomó su relación con Mávila Huertas tras 12 años de separación

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

LEER MÁS
Doctor que operó a Laura Spoya revela que usará corsé y deberá tener extremo cuidado durante su recuperación: “De uno a tres meses”

Doctor que operó a Laura Spoya revela que usará corsé y deberá tener extremo cuidado durante su recuperación: “De uno a tres meses”

LEER MÁS
Milena Warthon contesta críticas por usar corta vestimenta en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “Solo buscan faltarme el respeto”

Milena Warthon contesta críticas por usar corta vestimenta en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “Solo buscan faltarme el respeto”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mávila Huertas revela por primera vez por qué no tuvo hijos con Roberto Reátegui cuando estuvieron casados: “Creo que él tenía miedo”

Cronograma ONP 2026 para pensionistas: comenzaron los pagos del nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

Federico Girotti habría tenido cruce con Pablo Guede durante el empate de Alianza Lima: "Le responde con un gesto"

Espectáculos

Doctor que operó a Laura Spoya revela que usará corsé y deberá tener extremo cuidado durante su recuperación: “De uno a tres meses”

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron su primer año de relación en San Valentín: "Amor tan bonito"

Laura Spoya admite que el accidente pudo dejarla inválida y cuenta cómo afrontará su proceso de recuperación: “Voy a tomar rehabilitación”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidatos a la presidencia del Perú 2026: lista oficial para las Elecciones Generales, según JNE

Mientras Perú se desangra, José Jerí retrasa nuevamente presentación del Plan de Seguridad Nacional

'Aún es de noche en Caracas': retrato de Venezuela

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025