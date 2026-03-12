HOYSuscripcion LR Focus

Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas |     
Juliana Oxenford sobre suspensión de Vela: “Se lo quieren volar porque ya se volaron a todos los equipos especiales”

La conductora de 'Arde Troya' considera una "injusticia" y una "arbitrariedad" esta medida tomada por la ANC, que sanciona al excoordinador del equipo especial Lava Jato por sus declaraciones sobre el caso de Alejandro Toledo.

La periodista se mostró en contra de la suspensión de Rafael Vela. Foto: composición LR
La periodista se mostró en contra de la suspensión de Rafael Vela. Foto: composición LR

Juliana Oxenford se refirió en su programa de hoy a la suspensión por nueve meses que dictó la Autoridad Nacional de Control (ANC) en contra de Rafael Vela por las declaraciones que el fiscal diera sobre los casos Ecoteva e Interoceánica, que involucran al expresidente Alejandro Toledo. Asimismo, comparó esto con las inhabilitaciones a José Domingo Pérez y Delia Espinoza. “Se lo quieren volar, porque ya se volaron a todos los equipos especiales, los que teníamos hasta hace muy poco”, refutó la periodista.   

“¿Por qué lo sacan? Por las declaraciones que dio sobre el caso Alejandro Toledo, que según la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía fueron una condena mediática anticipada. A ver, estamos hablando de un fiscal que se encargaba de todas las investigaciones que involucran el escándalo Lava Jato, Odebrecht, OAS, etcétera, empresas coimeras brasileñas que vinieron a romperle la mano a diestra y siniestra, empresarios, políticos, etcétera, para hacerse de manera ilícita de obras públicas”, señaló Oxenford y aseveró que las acusaciones contra el expresidente están más que corroboradas. 

CRISIS MÚLTIPLE EN EL EJECUTIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

lr.pe

En tanto, la conductora de ‘Arde Troya’ manifestó que esta suspensión es una “injusticia” y “arbitrariedad” por donde se le mire y lo que le quedaría esperar a Vela es la destitución, ya que la ANC no se va a quedar tranquila solo con este pedido. “Gracias, por supuesto, al señor más conveniente para un Parlamento tan mañoso y sucio como el que tenemos actualmente, Tomás Aladino Gálvez, el señor de la lamparita”, agregó.

lr.pe

“Se ha demostrado que Alejandro Toledo fue un tremendo ladrón (...) ¿En qué mintió? ¿Dónde está el adelanto de opinión? Lo que hizo fue dar algunos detalles del proceso que obviamente generaba expectativa y cuestionamientos por parte de la opinión pública, y para eso estamos los periodistas, pues, para entrevistar, para opinar…”, finalizó Juliana Oxenford.  

