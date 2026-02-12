HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Espectáculos

Melcochita desmiente a su hija Susan Villanueva y afirma que sí volverá al Perú: "Tengo contratos pendientes"

El cómico peruano se pronunció desde EE.UU. para aclarar los rumores sobre su permanencia en el extranjero y prácticamente contradijo lo dicho por su hija, Susan Villanueva, quien aseguró que su padre escapó de Monserrat Seminario.

Melcochita aseguró que tiene shows programados en Estados Unidos y Perú Foto: Composición LR
Melcochita aseguró que tiene shows programados en Estados Unidos y Perú Foto: Composición LR

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, negó los rumores sobre una supuesta decisión de no volver al Perú y afirmó que su retorno está previsto debido a compromisos laborales vigentes. A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, el humorista y sonero recalcó que su permanencia en Estados Unidos responde únicamente a presentaciones artísticas puntuales. 

En su pronunciamiento, el artista de 89 años dejó en claro que mantiene responsabilidades contractuales en territorio nacional y que su intención es continuar con sus presentaciones artísticas. Asimismo, aseguró que su retorno es una prioridad, pues considera fundamental cumplir con los compromisos escénicos.

PUEDES VER: Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos: Está decidido a no volver

¿Qué dijo Melcochita sobre su regreso al Perú?

“Ahí están hablando que no voy a regresar al Perú. Yo tengo que regresar porque tengo contratos pendientes. Tengo cuatro meses de contratos pendientes. Así que no estén hablando que no voy a regresar. Yo amo a mi Perú”, expresó el humorista, quien además explicó que viajó a territorio estadounidense para realizar algunos trabajos que le permitieran generar nuevos ingresos. Sobre todo, después de revelar que su cuenta bancaria se encuentra en una situación crítica.

Aunque Melcochita no mencionó directamente a su hija Susan Villanueva, sus declaraciones contrastan con lo señalado por ella días atrás. Su heredera sostuvo que el cómico habría viajado a Estados Unidos engañando a su esposa, Monserrat Seminario, quien ha sido acusada públicamente de presunto maltrato y de una supuesta mala administración del dinero generado por las presentaciones del músico.

PUEDES VER: Melcochita confirma que volvió con Monserrat Seminario pese a polémica por su dinero: 'He volteado la página'

lr.pe

Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos

Susan Villanueva, hija del reconocido humorista Melcochita, generó revuelo al asegurar que su progenitor habría fingido reconciliarse con Monserrat Seminario para recuperar sus documentos y emprender un viaje a los Estados Unidos con la finalidad de quedarse a vivir en el extranjero tras ponerle fin a sus conflictos sentimentales. "Él está decidido a no volver. No quiere más violencia", aseguró.

Las afirmaciones de Susan Villanueva contrastan con lo dicho por Monserrat Seminario, quien incluso transmitió por TikTok cómo acompañaba a su esposo al aeropuerto. "Él ha dicho que se va a ir a trabajar allá. Tiene shows. Bueno, no tiene show, pero él se está yendo porque se está separando" Al ser consultado sobre si Pablo Villanueva se estaba escapando, su respuesta fue contundente: Exactamente. 

