Imitador de Gustavo Cerati de ‘Yo Soy’ arrasa en internet con su impresionante parecido: ''Era imitarlo, no resucitarlo''

Los elogios del jurado, especialmente de Jely Reátegui, subrayan el progreso musical y de la caracterización del concursante, quien se consolidó como uno de los favoritos para llevarse el programa.

Fernando Sosa dejó al jurado boquiabierto con su imitación de Gustavo Cerati.
Fernando Sosa dejó al jurado boquiabierto con su imitación de Gustavo Cerati.

La participación de Fernando Sosa en el programa 'Yo Soy' ha generado gran repercusión tanto en el jurado como en el público, gracias a su destacada imitación de Gustavo Cerati. El concursante ha logrado captar la esencia vocal y escénica del recordado artista argentino, lo que le ha valido constantes aplausos y elogios durante sus presentaciones.

Su nivel interpretativo lo posiciona como uno de los competidores más sólidos de la actual temporada, consolidando una propuesta artística que no ha pasado desapercibida. De hecho, sus actuaciones han trascendido el set televisivo y se han convertido en tema de conversación en redes sociales, donde los usuarios resaltan su estilo y presencia en el escenario.

lr.pe

La gran capacidad de Fernando Sosa de imitar a Gustavo Cerati

La repercusión trascendió rápidamente a las redes sociales, donde los videos de las presentaciones comenzaron a compartirse de forma masiva. En distintas plataformas, los usuarios calificaron la actuación como digna de un “caballo ganador”, destacando la seguridad escénica y la solidez vocal mostradas durante la gala. Los comentarios coincidieron en que se trató de una de las interpretaciones más destacadas de la noche.

Entre las frases que más se repitieron figuró “era imitarlo, no resucitarlo”, expresión con la que varios internautas resumieron el impacto que generó la caracterización de Sosa. Para muchos, el participante no solo cumplió con el reto artístico, sino que logró conectar emocionalmente con el público, consolidándose como uno de los favoritos para ganar la competencia.

lr.pe

Los elogios que se ha ganado en sus presentaciones

Tras interpretar las emblemáticas canciones del grupo argentino Soda Stereo, como 'Ciudad de la Furia' y 'Prófugos', los halagos no tardaron en llegar, especialmente por parte del jurado Jely Reátegui, quien destacó el notable progreso del participante.

“Fer, qué bestia. Muy bien, felicitaciones. Muy buena presentación. La anterior estuvo impecable y se te dieron algunas notas, las cuales has incorporado en esta ocasión”, expresó, remarcando la capacidad de Sosa para asimilar las críticas y superarse en cada gala.

Los comentarios sobre la imitación de Fernando Sosa de Gustavo Cerati fueron muy positivos. Foto: IG - Yo Soy

Los comentarios sobre la imitación de Fernando Sosa de Gustavo Cerati fueron muy positivos. Foto: IG - Yo Soy

