Hermana de Yahaira Plasencia sorprendió al aparecer en silla de ruedas. | Composición LR / Google

Hermana de Yahaira Plasencia sorprendió al aparecer en silla de ruedas. | Composición LR / Google

La familia de Yahaira Plasencia vuelve a captar miradas, esta vez por un motivo ajeno a la música. Ahora su hermana menor, Silvana, es quien se encuentra en el foco mediático tras compartir un inesperado video.

La grabación, difundida en TikTok, muestra a Silvana Plasencia saliendo de una clínica en silla de ruedas, acompañada por personal de salud. La escena generó sorpresa inmediata y despertó curiosidad entre los usuarios, quienes se preguntaron qué había ocurrido realmente.

Cirugía estética de Silvana Plasencia

En el clip, la joven decidió aclarar la situación con un mensaje directo y sin rodeos. “Saliendo de tunearme y no de parir”, escribió sobre el video, dejando en claro que se trató de una intervención estética y no de un tema relacionado con maternidad.

Además, en la descripción añadió una frase que avivó el debate: “Ya, pero… ¿a qué costo?”. La publicación se volvió viral en pocas horas y acumuló comentarios de todo tipo, desde críticas hasta mensajes de respaldo por parte de sus seguidores.

Internautas reaccionan a cirugía estética de la hermana de Yahaira Plasencia

Entre las opiniones, algunos usuarios le sugirieron cambios en su alimentación como alternativa a los procedimientos quirúrgicos. Silvana no guardó silencio y respondió de forma firme: “Ya bajé 12 kilos mi reina, con buenos hábitos”, marcando su postura frente a ese tipo de comentarios.

Otras respuestas fueron de apoyo y elogio, resaltando su decisión personal y deseándole una pronta recuperación. Mensajes como “Más bella quedarás” o “Eso, sigue así” reflejaron el respaldo de quienes siguen su contenido en plataformas digitales.