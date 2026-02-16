HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hermana de Yahaira Plasencia confiesa que se sometió a cirugía estética y sorprende al aparecer en silla de ruedas

Un video publicado en redes sociales volvió a colocar a la hermana de Yahaira Plasencia en el centro de la atención y generó todo tipo de comentarios entre los seguidores.

Hermana de Yahaira Plasencia sorprendió al aparecer en silla de ruedas.
Hermana de Yahaira Plasencia sorprendió al aparecer en silla de ruedas.

La familia de Yahaira Plasencia vuelve a captar miradas, esta vez por un motivo ajeno a la música. Ahora su hermana menor, Silvana, es quien se encuentra en el foco mediático tras compartir un inesperado video.

La grabación, difundida en TikTok, muestra a Silvana Plasencia saliendo de una clínica en silla de ruedas, acompañada por personal de salud. La escena generó sorpresa inmediata y despertó curiosidad entre los usuarios, quienes se preguntaron qué había ocurrido realmente.



Cirugía estética de Silvana Plasencia

En el clip, la joven decidió aclarar la situación con un mensaje directo y sin rodeos. “Saliendo de tunearme y no de parir”, escribió sobre el video, dejando en claro que se trató de una intervención estética y no de un tema relacionado con maternidad.

Además, en la descripción añadió una frase que avivó el debate: “Ya, pero… ¿a qué costo?”. La publicación se volvió viral en pocas horas y acumuló comentarios de todo tipo, desde críticas hasta mensajes de respaldo por parte de sus seguidores.



Internautas reaccionan a cirugía estética de la hermana de Yahaira Plasencia

Entre las opiniones, algunos usuarios le sugirieron cambios en su alimentación como alternativa a los procedimientos quirúrgicos. Silvana no guardó silencio y respondió de forma firme: “Ya bajé 12 kilos mi reina, con buenos hábitos”, marcando su postura frente a ese tipo de comentarios.

Otras respuestas fueron de apoyo y elogio, resaltando su decisión personal y deseándole una pronta recuperación. Mensajes como “Más bella quedarás” o “Eso, sigue así” reflejaron el respaldo de quienes siguen su contenido en plataformas digitales.

