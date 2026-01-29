HOYSuscripcion LR Focus

Yahaira Plasencia echa flores a 'El Diablo' y confiesa que tiene el cariño de su familia: "Es un caballero, educado"

La cantante de salsa aseguró que actualmente está viviendo la etapa más tranquila y feliz en su vida, y que no "esconde nada" respecto a su vínculo con el empresario. "La vida te sorprende", señaló. 

Yahaira Plasencia afirmó que 'El Diablo' respeta su carrera como cantante. Foto: Composición LR/'Amor y Fuego'
Yahaira Plasencia afirmó que 'El Diablo' respeta su carrera como cantante. Foto: Composición LR/'Amor y Fuego'

Yahaira Plasencia en una nueva etapa personal. La salsera recientemente habló acerca de su vínculo con Luis Fernando Rodríguez, 'El Diablo' y lo llenó de elogios asegurando que vive una de las etapas más pacíficas y tranquilas en su vida. Tras la serie de rumores que la asociaban con el empresario, Plasencia decidió compartir cómo es que llevan su relación, además, confesó tiene el aprecio de sus padres y familia.

"Es un caballero, es súper educado, tiene un corazón increíble, es una muy buena persona. Todo lo bueno, tengo todas las palabras buenas para Luis Fernando. Hace mucho tiempo que no sentía tanta paz, tanta tranquilidad, estoy feliz, tranquila", expresó. De acuerdo con la cantante, no oculta nada de su vida, además de que 'El Diablo' es alguien que respeta su espacio y carrera como artista; siendo ello un aspecto que considera mucho de él.

"Yo no escondo nada. Él respeta mi espacio, mi trabajo, mis cosas, lo que tengo que hacer, y eso me gusta muchísimo; que lo valore, respete y admire. Estoy en una etapa muy bonita", aseguró para 'Amor y Fuego'.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia lanza fuerte respuesta ante rumores de embarazo con Luis Fernando 'El Diablo': "Dejen de hablar..."

Yahaira Plasencia señala que 'El Diablo' conoce a su familia

En la misma entrevista, la intérprete de 'Quién eres tú' sacó su lado más sincero y sorprendió al confesar que Rodríguez ya conoce a su círculo familiar. Yahaira fue más específica y aseguró que incluso el empresario cuenta con el cariño y aprecio de sus padres, demostrando así el gran vínculo que han construido en la relación.

"Sí, mis papás lo respetan y lo quieren muchísimo, es que, osea, es una persona increíble. Yo hace mucho tiempo no me sentía tan tranquila, tan en paz. Me siento bien, estoy feliz", dijo visiblemente contenta. Cabe recordar que hace unos días Plasencia compartió un video donde se pudo ver a 'El Diablo' presente en el bautizo de su pequeño sobrino.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia defiende su vínculo con Luis Fernando 'El Diablo': “Tengo todo el derecho”

