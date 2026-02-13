HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rospigliosi y la traición a su ética política | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Brian Rullan, aún esposo de Laura Spoya, revela que fue operada con éxito de la columna tras el accidente: “Tenía miedo, pero está tranquila”

El empresario mexicano dio detalles del estado de salud de Laura Spoya tras la cirugía y pidió mensajes positivos para su recuperación.

Brian Rullan dio detalles de la operación de Laura Spoya.
Brian Rullan dio detalles de la operación de Laura Spoya. | Foto composición LR / Google /

Brian Rullan informó que Laura Spoya se encuentra estable luego de atravesar una intervención quirúrgica a la columna. La noticia trajo alivio a su entorno cercano tras el fuerte accidente que generó preocupación en la farándula local.

El aún esposo de la conductora de televisión explicó que la operación se desarrolló sin complicaciones y que ahora atraviesa una etapa de recuperación. Además, compartió cómo vivió las horas más tensas tras conocer la magnitud del impacto.

PUEDES VER: Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

lr.pe

Brian Rullan habla sobre la operación de Laura Spoya

Rullan aseguró que la cirugía resultó exitosa y destacó la fortaleza de la exMiss Perú frente a la situación. “Salió bien de la operación y está en recuperación. Tenía miedo, pero está tranquila. Está contenta de que está viva”, expresó.

En esa misma línea, confesó que ver las imágenes del accidente lo afectó profundamente. “Después de que vi el video me asusté mucho. Tiene suerte de que no le pasó nada a nadie más, pero es preocupante”, señaló durante su participación en 'Arriba mi gente'.

PUEDES VER: Laura Spoya afirma que conducía hacia la casa de una amiga en La Molina cuando sufrió accidente automovilístico: 'No tengo nada que ocultar'

lr.pe

Laura Spoya se defiende y da su versión del accidente en Surco

Por otro lado, Brian Rullan recalcó que el incidente no involucró a terceros y agradeció que nadie más resultara herido. También solicitó a seguidores y amigos enviar mensajes de apoyo para la pronta mejoría de la conductora.

Como se recuerda, tras lo ocurrido, Laura Spoya se comunicó vía WhatsApp con un reportero de 'Magaly TV: La Firme'. En los mensajes, explicó que no podía atender llamadas por indicación médica y negó haber estado en Barranco o Miraflores antes del choque. Según relató, solo salió para dejar algo a una amiga llamada “Teff”, cerca de las 3:00 a. m. Además, aclaró que consumió “unos sorbos” de cerveza horas antes y que su dosaje etílico resultó negativo.

Notas relacionadas
Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

LEER MÁS
Laura Spoya se pronunció en sus redes sociales y revela que será sometida a exámenes médicos tras accidente en Surco

Laura Spoya se pronunció en sus redes sociales y revela que será sometida a exámenes médicos tras accidente en Surco

LEER MÁS
Expareja de Laura Spoya, Brian Rullan, se pronuncia tras accidente de la modelo en Surco: "Echen buenas vibras"

Expareja de Laura Spoya, Brian Rullan, se pronuncia tras accidente de la modelo en Surco: "Echen buenas vibras"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

LEER MÁS
¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

¡Hugo García será papá por primera vez! Isabella Ladera está en la 'dulce espera' y conmueven con publicación

LEER MÁS
Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Una de las maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida: restos del Faro de Alejandría son recuperados desde el fondo del mar

Moción de censura contra Jerí: estos son los congresistas que se oponen al debate en el Pleno Extraordinario

Informe revela que Administración Trump gastó al menos US$40 millones para deportar a unos 300 inmigrantes a terceros países

Espectáculos

Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

Laura Huarcayo feliz por su retorno a la TV después de casi una década y defiende el rating de ‘Mande quien mande’: “Quiero recuperar mi espacio”

Así quedó el vehículo de Laura Spoya tras accidente automovilístico en Surco

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso llega a las 80 firmas y queda en manos de Rospigliosi convocar Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

Moción de censura contra Jerí: estos son los congresistas que se oponen al debate en el Pleno Extraordinario

Tras críticas, Ministerio Público reactivará fiscalías de Condorcanqui que fueron cerradas por falta de presupuesto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025