Brian Rullan dio detalles de la operación de Laura Spoya. | Foto composición LR / Google /

Brian Rullan informó que Laura Spoya se encuentra estable luego de atravesar una intervención quirúrgica a la columna. La noticia trajo alivio a su entorno cercano tras el fuerte accidente que generó preocupación en la farándula local.

El aún esposo de la conductora de televisión explicó que la operación se desarrolló sin complicaciones y que ahora atraviesa una etapa de recuperación. Además, compartió cómo vivió las horas más tensas tras conocer la magnitud del impacto.

Brian Rullan habla sobre la operación de Laura Spoya

Rullan aseguró que la cirugía resultó exitosa y destacó la fortaleza de la exMiss Perú frente a la situación. “Salió bien de la operación y está en recuperación. Tenía miedo, pero está tranquila. Está contenta de que está viva”, expresó.

En esa misma línea, confesó que ver las imágenes del accidente lo afectó profundamente. “Después de que vi el video me asusté mucho. Tiene suerte de que no le pasó nada a nadie más, pero es preocupante”, señaló durante su participación en 'Arriba mi gente'.

Laura Spoya se defiende y da su versión del accidente en Surco

Por otro lado, Brian Rullan recalcó que el incidente no involucró a terceros y agradeció que nadie más resultara herido. También solicitó a seguidores y amigos enviar mensajes de apoyo para la pronta mejoría de la conductora.

Como se recuerda, tras lo ocurrido, Laura Spoya se comunicó vía WhatsApp con un reportero de 'Magaly TV: La Firme'. En los mensajes, explicó que no podía atender llamadas por indicación médica y negó haber estado en Barranco o Miraflores antes del choque. Según relató, solo salió para dejar algo a una amiga llamada “Teff”, cerca de las 3:00 a. m. Además, aclaró que consumió “unos sorbos” de cerveza horas antes y que su dosaje etílico resultó negativo.