Keiko seguirá blindando a Jerí de la "denuncia" caviar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Podcast Q'Bochinche! expone video de Laura Spoya con joven en situación comprometedora

Los conductores del programa de YouTube señalaron que las imágenes coinciden con la fecha del accidente de tránsito en Surco que involucró a la conductora de La Manada.

Laura Spoya fue captada con joven en la mañana previa a su accidente en Surco
Laura Spoya fue captada con joven en la mañana previa a su accidente en Surco | Foto: composición LR

En el espacio de streaming Q’Bochinche se compartió un video en el que se observa a la ex Miss Perú, Laura Spoya, acompañada de un joven en un restaurante cevichería ubicado en La Encalada. Según informaron los conductores del programa emitido por YouTube, Rick La Torre y Samuel Suárez, el día jueves 12 de febrero, una camioneta de color blanco llegó al lugar del accidente que protagonizó la modelo en el distrito de Surco.

Del vehículo bajó un joven que se llevó una almohada y algunas pertenencias de Spoya, mientras que ella era trasladada a una clínica cercana para una evaluación médica. Los presentadores señalaron que se trata de Sebastián Gálvez, un joven que estuvo con la presentadora de televisión en horas de la mañana.

