Laura Spoya confiesa que no recuerda parte del accidente y reflexiona: “Estuve a punto de morir, soy consciente”
Tras la compleja operación a la columna, Laura Spoya habló sobre las secuelas físicas y emocionales del choque que casi le cuesta la vida.
La presentadora Laura Spoya conversó con el programa 'Al sexto día' luego de ser intervenida quirúrgicamente tras un aparatoso accidente ocurrido en Surco. La exreina de belleza contó cómo afronta este momento y reconoció que recién ahora asimila la gravedad de lo sucedido.
Durante la entrevista, la figura televisiva confesó que no tiene recuerdos claros del impacto. Al ver las imágenes del choque en televisión, sufrió una fuerte impresión emocional que obligó a los médicos a tranquilizarla. Según explicó, recuerda haber sujetado el timón, aunque el momento exacto del golpe permanece difuso.
PUEDES VER: Doctor que operó a Laura Spoya revela que usará corsé y deberá tener extremo cuidado durante su recuperación: 'De uno a tres meses'
Laura Spoya se conmueve y revela detalles inéditos de su accidente
La figura de Panamericana Televisión relató que el vehículo y sus sistemas de seguridad resultaron claves para salvarle la vida. Las bolsas de aire se activaron a tiempo y evitaron un desenlace fatal. Incluso, señaló que el tamaño del auto influyó de forma determinante en su supervivencia.
En esa misma línea, reconoció que el impacto emocional ha sido profundo. “He estado a punto de morir, eso soy consciente...pero al mismo tiempo me toca una recuperación larga. No voy a tener la misma movilidad de antes”, expresó con la voz quebrada, mientras agradecía el apoyo constante de su familia y amistades en este proceso tan delicado.
PUEDES VER: Laura Spoya admite que el accidente pudo dejarla inválida y cuenta cómo afrontará su proceso de recuperación: 'Voy a tomar rehabilitación'
Recuperación de Laura Spoya tras cirugía a la columna
La exMiss Perú explicó que la operación fue de alta complejidad debido a la fractura de la vértebra L1, la cual es fundamental para la movilidad. Por ese motivo, los médicos optaron por llevarla a cuidados intensivos para evitar mayores riesgos neurológicos.
Finalmente, Laura contó que ya logró ponerse de pie y dar algunos pasos, aunque la recuperación será larga. Indicó que no tendrá la misma movilidad de antes, pero los avances médicos han sido alentadores y la intervención resultó exitosa.