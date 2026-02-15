HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Doctor que operó a Laura Spoya revela que usará corsé y deberá tener extremo cuidado durante su recuperación: “De uno a tres meses”

El especialista que estuvo a cargo de la cirugía de Laura Spoya explicó la gravedad del accidente, el tratamiento indicado y las razones por las que la conductora deberá seguir cuidados estrictos.

Doctor que operó a Laura Spoya reveló que pudo quedar inválida tras accidente.
Doctor que operó a Laura Spoya reveló que pudo quedar inválida tras accidente. | Composición LR / Al sexto día

El médico que operó a Laura Spoya, Alberto Salazar, se presentó en el programa 'Al sexto día' espacio que ella conduce habitualmente y donde fue reemplazada por Thaisa Casalino y Kathy. Durante la entrevista, el especialista abordó el impacto del accidente y el estado actual de la exreina de belleza.

En ese contexto, el doctor resaltó que una de las primeras inquietudes de Laura fue saber cuándo podría volver a trabajar. Ante ello, dejó en claro la magnitud del episodio y explicó que la rápida intervención evitó consecuencias irreversibles. “Quiere regresar rápido a trabajar, se le ha explicado que lo que ha pasado ha podido dejarle inválida… es más, el accidente pudo ser fatal”, señaló.

PUEDES VER: Laura Spoya admite que el accidente pudo dejarla inválida y cuenta cómo afrontará su proceso de recuperación: 'Voy a tomar rehabilitación'

lr.pe

Doctor que operó a Laura Spoya explica cómo será el proceso de recuperación

El especialista detalló que el proceso será progresivo y requerirá disciplina. Indicó que la conductora deberá iniciar terapia física, evitar movimientos bruscos y extremar precauciones en actividades cotidianas, incluso durante traslados en auto, debido al riesgo de vibraciones o golpes externos.

Ella va a tener que tener una recuperación de a pocos, va a empezar con terapia física, evitar las vibraciones, los saltos, los baches en los autos y, sobre todo, tener mucho cuidado; por eso va a tener que usar un corsé, una faja… el promedio va de uno a tres meses”, precisó el médico Alberto Salazar.

PUEDES VER: Laura Spoya afirma que conducía hacia la casa de una amiga en La Molina cuando sufrió accidente automovilístico: 'No tengo nada que ocultar'

lr.pe

Tratamiento médico y cuidados posteriores de Laura Spoya

En esa misma línea, el doctor explicó que la fractura se encuentra estabilizada, aunque los músculos continúan en proceso de recuperación. Según indicó, el dolor actual de Laura responde a ese desgaste y no a la lesión ósea, por lo que la rehabilitación será clave en su evolución.

Los músculos fueron la protección en ese momento; ahora son los que le generan dolor, porque la fractura ya ha sido estabilizada. Esa faja natural debe recuperarse y eso se logra con terapia física”, sostuvo el especialista. Por su parte, Spoya confirmó que su recuperación será larga y que deberá extremar cuidados, ya que una caída o golpe podría tener consecuencias graves.

Notas relacionadas
Laura Spoya admite que el accidente pudo dejarla inválida y cuenta cómo afrontará su proceso de recuperación: “Voy a tomar rehabilitación”

Laura Spoya admite que el accidente pudo dejarla inválida y cuenta cómo afrontará su proceso de recuperación: “Voy a tomar rehabilitación”

LEER MÁS
Laura Spoya revela en vivo detalles de su operación tras sufrir grave accidente: "Tengo titanio en la espalda"

Laura Spoya revela en vivo detalles de su operación tras sufrir grave accidente: "Tengo titanio en la espalda"

LEER MÁS
Janet Barboza lanza duras críticas contra Laura Spoya tras accidente en Surco: “Es su segundo choque”

Janet Barboza lanza duras críticas contra Laura Spoya tras accidente en Surco: “Es su segundo choque”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

LEER MÁS
Daniela Darcourt revela que Waldir Felipa y ella siguen amándose tras ruptura, pero aclara: "Estamos bien como estamos"

Daniela Darcourt revela que Waldir Felipa y ella siguen amándose tras ruptura, pero aclara: "Estamos bien como estamos"

LEER MÁS
Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Doctor que operó a Laura Spoya revela que usará corsé y deberá tener extremo cuidado durante su recuperación: “De uno a tres meses”

Casi 2.000 diagnósticos de cáncer infantil por año, pero solo existen 27 especialistas en oncología pediátrica en Perú

Elecciones peruanas: Pongamos a las niñas en la agenda, por Julissa Mantilla

Espectáculos

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron su primer año de relación en San Valentín: "Amor tan bonito"

Laura Spoya admite que el accidente pudo dejarla inválida y cuenta cómo afrontará su proceso de recuperación: “Voy a tomar rehabilitación”

Laura Spoya revela en vivo detalles de su operación tras sufrir grave accidente: "Tengo titanio en la espalda"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedan hasta camionetas pick up 4x4

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025