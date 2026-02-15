El médico que operó a Laura Spoya, Alberto Salazar, se presentó en el programa 'Al sexto día' espacio que ella conduce habitualmente y donde fue reemplazada por Thaisa Casalino y Kathy. Durante la entrevista, el especialista abordó el impacto del accidente y el estado actual de la exreina de belleza.

En ese contexto, el doctor resaltó que una de las primeras inquietudes de Laura fue saber cuándo podría volver a trabajar. Ante ello, dejó en claro la magnitud del episodio y explicó que la rápida intervención evitó consecuencias irreversibles. “Quiere regresar rápido a trabajar, se le ha explicado que lo que ha pasado ha podido dejarle inválida… es más, el accidente pudo ser fatal”, señaló.

Doctor que operó a Laura Spoya explica cómo será el proceso de recuperación

El especialista detalló que el proceso será progresivo y requerirá disciplina. Indicó que la conductora deberá iniciar terapia física, evitar movimientos bruscos y extremar precauciones en actividades cotidianas, incluso durante traslados en auto, debido al riesgo de vibraciones o golpes externos.

“Ella va a tener que tener una recuperación de a pocos, va a empezar con terapia física, evitar las vibraciones, los saltos, los baches en los autos y, sobre todo, tener mucho cuidado; por eso va a tener que usar un corsé, una faja… el promedio va de uno a tres meses”, precisó el médico Alberto Salazar.

Tratamiento médico y cuidados posteriores de Laura Spoya

En esa misma línea, el doctor explicó que la fractura se encuentra estabilizada, aunque los músculos continúan en proceso de recuperación. Según indicó, el dolor actual de Laura responde a ese desgaste y no a la lesión ósea, por lo que la rehabilitación será clave en su evolución.

“Los músculos fueron la protección en ese momento; ahora son los que le generan dolor, porque la fractura ya ha sido estabilizada. Esa faja natural debe recuperarse y eso se logra con terapia física”, sostuvo el especialista. Por su parte, Spoya confirmó que su recuperación será larga y que deberá extremar cuidados, ya que una caída o golpe podría tener consecuencias graves.