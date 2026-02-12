HOYSuscripcion LR Focus

Productor de 'La Manada' afirma que Laura Spoya dio negativo en dosaje etílico tras accidente en Surco, según Samu

Ex Miss Perú se encuentra hospitalizada en clínica y su estado de salud es reservado. Accidente ocurrió en la avenida El Polo en Surco.

Accidente se registró la madrugada de este jueves.
Accidente se registró la madrugada de este jueves. | Foto: composición LR/iNSTAGRAM

La conductora Laura Spoya protagonizó un grave accidente de tránsito este jueves 12 de febrero. Al respecto, el productor de 'La Manada', podcast donde labora la exmiss Perú, explicó al influencer Samu de Instarándula que la modelo dio negativo en el dosaje etílico. Hasta el momento, se conoce que el hecho se registró aproximadamente a las 3.30 a. m. por la cuadra 10 de la avenida El Polo, en el cruce con La Encalada.

Spoya fue auxiliada por la unidad de los bomberos y se encuentra hospitalizada en una clínica. Su estado de salud se mantiene en reserva.

Conductora Laura Spoya da negativo en dosaje etílico luego de accidente de tránsito

Después del accidente en Surco, se supo que Laura Spoya tenía un nivel de 0.20 gramos por litro en el dosaje etílico, según informó personal policial de la comisaría de Monterrico. Esta cifra está por debajo del límite permitido en Perú para conductores particulares, que es de 0.50 g/l.

Según la normativa actual, superar estos niveles puede resultar en multas, suspensión de la licencia e incluso penas de cárcel. Sin embargo, en este caso, el resultado no sobrepasaría los parámetros legales establecidos, en el contexto de las investigaciones sobre el choque que dejó su vehículo con daños significativos en la parte delantera.

También se conoció que la unidad siniestrada ya no se encuentra en la comisaría, ya que fue retirada y entregada a su propietario oficial tras las diligencias correspondientes.

